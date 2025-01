Đi ngang ngôi nhà bốc cháy, 'người hùng' đập kính xông vào cứu 2 cháu nhỏ đang ngủ

"Phát hiện có cháy, một cán bộ công tác tại thành phố Buôn Ma Thuột đã dừng xe lại, nhanh chóng cùng người dân phá cửa kính, xông vào bên trong khống chế đám cháy và đưa 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn", ông Thái chia sẻ.

May mắn, cả 2 cháu nhỏ không bị thương tích, tuy nhiên, vị cán bộ đã bị trầy xước ở tay và chân, phải đi sơ cứu. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do 2 cháu nhỏ tự nấu nướng bằng bếp gas và không may để quên, dẫn đến hỏa hoạn.

Đám cháy xuất phát từ nhà bếp của căn nhà 3 tầng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Nguyễn Thành Đạt, 34 tuổi, cán bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố Buôn Ma Thuột, vào lúc 15h30 ngày 5/1, khi anh cùng vợ đi ngang qua khu vực, phát hiện ngôi nhà 3 tầng ven đường đang cháy. Anh đã dừng xe để hỗ trợ.