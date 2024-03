Theo thông tin từ VietNamNet, ông L.V.P. (SN 1968, ở Tổ dân phố 11C, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn bị ngã từ tầng 7 xuống lan can tầng 3, tử vong trong lúc tìm cách khuyên can, đưa bệnh nhân trầm cảm có ý định tự tử vào khu vực an toàn.

Ông Ngô Văn Vi, Tổ trưởng Tổ dân phố 11C cho biết, Ông P. có vợ là bà L.T.Đ (SN 1965) và 2 con gái. Vợ ông P. là giáo viên đã nghỉ hưu. Con gái đầu ra trường làm việc ở Hà Nội, cô con gái sau đang học đại học năm thứ 2.