Hòa Bình: Cây đa trăm tuổi bật gốc đè trúng ô tô, 4 người thoát nạn trong gang tấc

Theo thông tin báo Dân Việt , vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30' ngày 4/5. Vào thời điểm này, một trận mưa giông lớn kèm theo gió giật mạnh bất ngờ càn quét trên diện rộng tại TP Hòa Bình. Trên đường An Dương Vương, thuộc tổ 8, phường Thái Bình – một tuyến đường khá đông đúc phương tiện qua lại, một cây đa cổ thụ bất ngờ bị gió kéo đổ.

Thời điểm này một chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 30K-337.19 di chuyển trên đường An Dương Vương, hướng từ Dốc Cun vào trung tâm TP Hòa Bình, khi đi ngang qua đã bị cây đổ xuống đè trúng chiếc xe. 4 người ngồi trong xe may mắn thoát nạn.

Theo thông tin báo Dân Trí, công an tỉnh Hòa Bình cho hay, ngay sau khi mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hậu quả, rà soát, thống kê thiệt hại, nhanh chóng nhằm ổn định cuộc sống của người dân. Đồng thời, đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường ở những khu vực ảnh hưởng.

Vụ việc khiến giao thông khu vực này bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy gây nên. Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để chủ động phòng tránh, đề phòng rủi ro do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ra.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình, ngày 4/5, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.