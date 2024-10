Sáng 23/10, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Gia Đình và Xã hội, đoạn video được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 15 giờ ngày 22/10, thời điểm trên, chiếc xe máy do nam thanh niên cầm lái, chạy với tốc độ cao trên đường, xe này sau đó lấn hẳn sang làn đường ngược chiều đúng lúc một xe máy khác do nam shipper điều khiển đang đi tới.

Hậu quả, va chạm đã xảy ra, cú tông trực diện ở tốc độ cao khiến 2 cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng, biến dạng. Nam shipper cùng thanh niên đều nằm bất động tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 22/10, ông Nguyễn Ngọc Trường (25 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị trấn Kbang, huyện Kbang) điều khiển xe máy BKS 81K2-6797 lưu thông trên đường Hai Bà Trưng theo hướng từ thị trấn Kbang đi về xã Tơ Tung.

Khi đến đoạn tổ dân phố 2, thị trấn Kbang, huyện Kbang thì tông trực diện với xe máy BKS 81H1-057.43 do ông Huỳnh Thúc Thành (36 tuổi, tổ dân phố 4, thị trấn Kbang) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Huỳnh Thúc Thành tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Ngọc Trường tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, hai xe máy bị hư hỏng nặng.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, một trong 2 xe máy đã chạy với tốc độ cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-truong-thuong-tam-vu-2-xe-may-au-au-o-toc-o-cao-khien-2-nguoi-tu-vong-o-gia-lai-705333.html