Trước đó, khoảng 19 giờ hôm qua (1/10), người dân xã Chấn Hưng phát hiện một bao tải màu xanh có dấu hiệu đáng ngờ vứt bên cạnh bụi chuối. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện bên trong là thi thể cụ bà khoảng 80 tuổi người địa phương với nhiều vết thương ở vùng sau gáy, theo VTC.

Liên quan vụ việc cụ bà Trần Thị S. (80 tuổi, thôn Quyết Tiến, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bị giết hại và giấu xác trong bao tải gây chấn động dư luận, sáng nay 2/10, Công an tỉnh Vĩnh phúc đã bắt giữ được nghi phạm.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Vĩnh Tường và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người , cướp tài sản, phi tang xác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 giờ sáng ngày 2/10, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, danh tính nghi phạm được xác định là Trần Văn Hùng (40 tuổi), sống cùng thôn, cách nhà bà S. khoảng 500 m.

Trang Dân Việt đưa tin, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Trần Văn Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hùng, khoảng 10 giờ ngày 1/10, bà S. đến nhà Hùng. Tại đây, y đã đẩy bà S. vào nền của nhà gang. Tiếp đó, y dùng thanh kim loại hình hộp vuông đánh vào phía sau gáy bà S. 2 nhát. Thấy nạn nhân bất động, biết đã chết, kẻ thủ ác dùng tay tháo đôi bông tai và một dây chuyền bằng vàng trên người nạn nhân.

Tiếp đến, để che đậy hành vi giết người của mình, Hùng đã cho thi thể bà S. vào túi, nhét vào trong bao tải và đem vứt ở vườn chuối cách nhà 65m sau đó lau chùi sạch sẽ hiện trường, thay quần áo sạch sẽ.

Sau khi gây án và cướp được vòng vàng của bà S., Hùng đến Cửa hàng vàng bạc Oanh Vân (TP.Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) để bán 1 dây chuyền 3 chỉ, 2 hoa tai 2 chỉ. Số tiền Hùng bán được từ tài sản đi cướp là hơn 17 triệu đồng. Khi đã có tiền mặt, nghi phạm mua 1 nhẫn 2 chỉ và chuộc 1 xe máy cầm ở tiệm cầm đồ trước đó với số tiền 7,1 triệu đồng.

Hiện tại, công an đã thu hồi được 2 hoa tai và 1 dây chuyền nghi phạm Hùng cướp của bà S.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.