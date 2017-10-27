Hài hước: Con gái 5 tuổi ngộ nghĩnh dạy mẹ cách làm dâu ‘chuẩn không cần chỉnh’ khiến hội chị em phát sốt

Đời sống 27/10/2017 19:38

Những cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái luôn được các bà mẹ thích thú ghi lại vì những câu nói đáng yêu không tưởng của các con hệt như ‘bà cụ non’.

Mới đây, cộng đồng mạng lại có dịp “đào mộ” đoạn clip con gái 5 tuổi dạy mẹ cách làm dâu khi về nhà chồng thu hút đông đảo sự chú ý của các chị em.

Nhân vật chính của clip là bé Trần Thùy Anh (6 tuổi), sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tên ở nhà của bé là Su – A. Thời điểm chị Nguyễn Ngọc Ánh, mẹ Thùy Anh, quay clip là lúc em được 5 tuổi.

Mở đầu đoạn clip, khi con gái nhận xét chị Ánh “chưa được” thì chị liền hỏi con gái: “Thế sau này lấy chồng phải làm gì thì nhà chồng mới quý?”.

Từ đây, Thùy Anh đã “lên lớp” cho mẹ một khóa học làm dâu với những lý lẽ “chuẩn không cần chỉnh”.

Nào là ở “nhà chồng phải dậy sớm, chỉ sang chơi nhà ngoại chứ không được ngủ, phải nấu cơm cho chồng ăn, không biết nấu phải cố mà học tập”… Những lời lẽ của “bà cụ non” 5 tuổi khiến các chị em không khỏi bật cười và thấy hình ảnh con mình trong đó.

 

Chia sẻ về con gái nhỏ, chị Ánh cho biết, từ nhỏ, Thùy Anh đã là cô bé cá tính, lém lỉnh, lý sự đâu ra đấy. Bé học nói từ 8 tháng tuổi, đến 15 tháng tuổi bé đã thuộc rất nhiều bài hát. Khi 18 tháng tuổi, Thùy Anh đã hát được nhiều bài hát tiếng Anh.

Hài hước: Con gái 5 tuổi ngộ nghĩnh dạy mẹ cách làm dâu ‘chuẩn không cần chỉnh’ khiến hội chị em phát sốt - Ảnh 1
Chân dung "bà cụ non" Thùy Anh - Ảnh: Internet

Hay lý sự nhưng Thùy Anh rất ngoan ngoãn, vâng lời người lớn. Sống rất tình cảm, hòa đồng với bạn bè nên khi đi học, Thùy Anh luôn được bạn bè, thầy cô yêu quý.

Hài hước: Con gái 5 tuổi ngộ nghĩnh dạy mẹ cách làm dâu ‘chuẩn không cần chỉnh’ khiến hội chị em phát sốt - Ảnh 2
Từ nhỏ, Thùy Anh được nhận xét là rất lém lỉnh và lý sự - Ảnh: Internet

"Do công việc bận rộn nên tôi ít có thời gian chơi với con. Tuy nhiên, bé là người rất tinh ý, thấy người lớn làm gì sẽ bắt chước theo. Cách nói chuyện 'già trước tuổi' của cháu có thể do ảnh hưởng của bố mẹ và ông bà. Con rất mê ca hát và thích đi chơi cùng bố mẹ", chị Ngọc Ánh tâm sự với PV Phụ Nữ News.

Hài hước: Con gái 5 tuổi ngộ nghĩnh dạy mẹ cách làm dâu ‘chuẩn không cần chỉnh’ khiến hội chị em phát sốt - Ảnh 3
Bé Thùy Anh và mẹ - Ảnh: Internet

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