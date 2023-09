Hài hước: Con gái 5 tuổi ngộ nghĩnh dạy mẹ cách làm dâu ‘chuẩn không cần chỉnh’ khiến hội chị em phát sốt

Nào là ở “nhà chồng phải dậy sớm, chỉ sang chơi nhà ngoại chứ không được ngủ, phải nấu cơm cho chồng ăn, không biết nấu phải cố mà học tập”… Những lời lẽ của “bà cụ non” 5 tuổi khiến các chị em không khỏi bật cười và thấy hình ảnh con mình trong đó.

Chia sẻ về con gái nhỏ, chị Ánh cho biết, từ nhỏ, Thùy Anh đã là cô bé cá tính, lém lỉnh, lý sự đâu ra đấy. Bé học nói từ 8 tháng tuổi, đến 15 tháng tuổi bé đã thuộc rất nhiều bài hát. Khi 18 tháng tuổi, Thùy Anh đã hát được nhiều bài hát tiếng Anh.

Hay lý sự nhưng Thùy Anh rất ngoan ngoãn, vâng lời người lớn. Sống rất tình cảm, hòa đồng với bạn bè nên khi đi học, Thùy Anh luôn được bạn bè, thầy cô yêu quý.

"Do công việc bận rộn nên tôi ít có thời gian chơi với con. Tuy nhiên, bé là người rất tinh ý, thấy người lớn làm gì sẽ bắt chước theo. Cách nói chuyện 'già trước tuổi' của cháu có thể do ảnh hưởng của bố mẹ và ông bà. Con rất mê ca hát và thích đi chơi cùng bố mẹ", chị Ngọc Ánh tâm sự với PV Phụ Nữ News.