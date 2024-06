Người dân sinh sống trên địa bàn xã Văn Hội, huyện Ninh Giang (Hải Dương) phát hiện một thi thể nam giới trong tình trạng tử vong trôi trên sông Luộc dạt vào bờ thuộc địa bàn thôn 2 (xã Văn Hội).

Theo báo Giao Thông đưa tin, ngày 17/6, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương phát đi thông báo truy tìm tung tích một người đàn ông được phát hiện tử vong trên sông Luộc.

Nơi tìm thấy người đàn ông tại bờ sông Luộc thuộc địa phận thôn 2, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang. Ảnh: Báo Giao Thông.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 14/6, tại bờ sông Luộc thuộc địa phận thôn 2, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, Công an xã Văn Hội phát hiện một thi thể nam giới cao khoảng 1m70, độ tuổi từ 30-40, mặc quần áo phông cộc màu đen, trên ngực áo bên trái có chữ "POLO '92'" và hình bàn chân màu đỏ.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, cơ quan chức năng nhận định, thời điểm phát hiện, tử thi đang trong quá trình phân hủy, có thể đã tử vong vào khoảng 20 ngày trước, hiện chưa rõ danh tính nạn nhân.

Người đàn ông mặc quần áo phông cộc màu đen, trên ngực áo bên trái có chữ "POLO '92'" và hình bàn chân màu đỏ. Ảnh: Báo Hải Dương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền xã Văn Hội làm thủ tục mai táng theo quy định.

Công an huyện Ninh Giang thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin của nạn nhân thì đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo hoặc liên hệ qua điều tra viên Bùi Phú Quân (Công an huyện Ninh Giang theo số điện thoại: 0904.944.482).

