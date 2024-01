Hà Nội rét đậm, rét hại, các trường học điều chỉnh giờ đón, trả học sinh

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm 22/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Trung Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi Bắc Bộ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, Bắc Trung Bộ từ 9-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.