Giá vàng thế giới lập kỷ lục, vàng miếng SJC tăng sốc 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao chưa từng thấy

Mark Leibovit - nhà xuất bản của VR Metals/Resource Letter - cho rằng, không có lý do gì để nghi ngờ kim loại quý trong thời gian tới có thể tăng vào tuần này.

Giá vàng thế giới tăng, kéo theo vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Ảnh: Báo Lao Động.

Michael Moor - nhà sáng lập Moor Analytics nhận thấy tiềm năng tăng giá thêm nữa nếu vàng có thể giữ trên 2.500 USD/ounce. Đồng quan điểm nhà phân tích cấp cao của Kitco - ông Jim Wyckoff thấy bức tranh kỹ thuật ủng hộ giá tăng thêm vào tuần này.

"Giá vàng sẽ cao hơn vì biểu đồ đang tăng giá mạnh" - Jim Wyckoff nói.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, tại thị trường trong nước, diễn biến quan trọng nhất đầu tuần chính là việc giá vàng nhẫn tại thị trường trong nước lên cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 76,8 – 78,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại tập đoàn DOJI giá vàng nhẫn ở mức mức 77,0-78,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và PNJ lần lượt niêm yết 77,08-78,38 triệu đồng/lượng và 77-78,4 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn đã tăng 15,5 triệu đồng/lượng, tương đương tăng gần 25%, mức tăng vượt vàng miếng nếu so ở thời điểm đạt đỉnh hơn 90 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 78,00 – 80,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng miếng SJC được dự báo sẽ sớm điều chỉnh tăng bởi giá vàng thế giới không ngừng tăng mạnh trong những phiên gần đây. Giá vàng thế giới quy đổi khoảng 76,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường đôla tự do, tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt từ cuối tuần trước. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 600-610 đồng, tương đương mức giảm khoảng 2,3%. Ở mức giá của hiện tại, tỷ giá đồng USD thấp nhất tính từ đầu tháng 3-2024. Tỷ giá đồng USD trên thị trường tự do ở mức 25.380-25.390 đồng Việt Nam/USD.