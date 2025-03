Giá vàng miếng SJC vọt lên 93 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn 93,3 triệu đồng: Cục Thống kê nêu lý do giá vàng tăng vọt

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 90,9-92,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu ở ngưỡng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h50 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 92-93,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 92-93,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng nhẫn trong nước - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/3 cho thấy, bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 28/2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898,22 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 1/2025.

Theo Cục Thống kê, trong tháng 2/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 4,72% so với tháng trước. Đồng thời, tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024.

Bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.