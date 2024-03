Theo vietnamnet: Trong buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, Công an phường 5 (TP Mỹ Tho) nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu bé.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an TP Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé.