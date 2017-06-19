Đối với sức khỏe, dưa leo nguy hiểm hơn bạn tưởng

Đời sống 19/06/2017 17:28

Dưa leo là loại quả thông dụng, có tính mát và mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Dưa leo được nhiều người ưa chuộng và sử dụng rất phổ biến. Nó không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có công dụng làm đẹp hiệu quả. Tuy nhiên, chính những ưu điểm này lại có thể gây ra những tác dụng phụ không thể ngờ nếu chúng ta lạm dụng nó. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu tác hại khi ăn quá nhiều dưa leo:

Dưa leo có nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a> - Ảnh: Internet
Dưa leo có nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Ảnh hưởng đến tim và tuần hoàn máu

Nước chiếm đến 90% thành phần trong quả dưa leo. Nếu chúng ta ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể tích nước. Khi lượng nước này cao hơn so với khối lượng máu trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng chèn ép tim và các mạch máu. 

Ngoài ra, việc tích nước cũng làm mất đi sự cân bằng điện giải trong máu. Điều này gây ra hiện tượng thẩm thấu tế bào và làm nhức đầu, khó thở...

Nhiễm độc

Theo các nghiên cứu, độc tố cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic chính là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong một số loại rau củ, nhất là dưa leo. Việc tiêu thụ quá nhiều loại quả này còn có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Dưa leo được nhiều người ưa chuộng và sử dụng rất phổ biến. Nó không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có công dụng làm đẹp hiệu quả. Tuy nhiên, chính những ưu điểm này lại có thể gây ra những tác dụng phụ không thể ngờ nếu chúng ta lạm dụng nó. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu tác hại khi ăn quá nhiều dưa leo: Dưa leo có nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet Dưa leo có nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet Click and drag to move Ảnh hưởng đến tim và tuần hoàn máu Nước chiếm đến 90% thành phần trong quả dưa leo. Nếu chúng ta ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể tích nước. Khi lượng nước này cao hơn so với khối lượng máu trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng chèn ép tim và các mạch máu. Ngoài ra, việc tích nước cũng làm mất đi sự cân bằng điện giải trong máu. Điều này gây ra hiện tượng thẩm thấu tế bào và làm nhức đầu, khó thở... Nhiễm độc Theo các nghiên cứu, độc tố cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic chính là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong một số loại rau củ, nhất là dưa leo. Việc tiêu thụ quá nhiều loại quả này còn có khả năng đe dọa đến tính mạng. Click and drag to move Tiêu thụ nhiều dưa leo sẽ dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân - Ảnh: Internet Mất nước Nếu ăn ở mức độ vừa phải, dưa leo có tác dụng thông tiểu rất tốt cho cơ thể. Nhưng tiêu thụ với số lượng nhiều sẽ buộc cơ thể phải thải ra một lượng nước lớn, dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân. Hại thận Dưa leo là nguồn cung kali dồi dào. Khi hàm lượng chất này tăng cao do ăn nhiều dưa leo sẽ làm hàm lượng kali máu tăng theo. Đây là lý do phát sinh một số triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi... Đặc biệt, lâu dài có thể khiến suy giảm chức năng của thận. Hàm lượng chất xơ dư thừa có thể là nguyên nhân làm xuất hiện các hiện tượng khó thở và phù nề - Ảnh: Internet Click and drag to move Gây phù nề ở phụ nữ mang thai Phụ nữ mang thai cần thận trọng khi ăn dưa leo. Bởi vì, hàm lượng chất xơ dư thừa có thể là nguyên nhân làm xuất hiện các hiện tượng khó thở và phù nề. Tăng nguy cơ lão hóa sớm Mặc dù, hàm lượng vitamin C dồi dào trong dưa leo tốt cho hệ thống miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhưng tiêu thụ vitamin C quá mức lại tạo điều kiện cho các gốc tự do phát triển và lây lan nhanh, tăng nguy ung thư, mụn trứng cá, lão hóa sớm... Tác hại khi lạm dụng nước trà, cà phêClick and drag to move Tác hại khi lạm dụng nước trà, cà phê Nhiều học sinh thường uống nước trà và cà phê với mong muốn giúp cho đầu óc tỉnh táo và thức để học bài. Một câu hỏi đặt ra là:... Đâu là các thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn vào bữa sáng?Click and drag to move Đâu là các thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn vào bữa sáng? Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp bổ sung năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Bạn đã biết đâu là các... Bông cải xanh chứa chất gì mà nhiều thuốc trị tiểu đường Click and drag to move Bông cải xanh chứa chất gì mà nhiều thuốc trị tiểu đường 'chào thua'? Các nhà khoa học đã phát hiện bông cải xanh có chứa một hợp chất giúp giảm lượng đường trong máu; trong khi nhiều bệnh nhân tiểu...
Tiêu thụ nhiều dưa leo sẽ dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân - Ảnh: Internet

Mất nước

Nếu ăn ở mức độ vừa phải, dưa leo có tác dụng thông tiểu rất tốt cho cơ thể. Nhưng tiêu thụ với số lượng nhiều sẽ buộc cơ thể phải thải ra một lượng nước lớn, dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân.

Hại thận

Dưa leo là nguồn cung kali dồi dào. Khi hàm lượng chất này tăng cao do ăn nhiều dưa leo sẽ làm hàm lượng kali máu tăng theo. Đây là lý do phát sinh một số triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi...

Đặc biệt, lâu dài có thể khiến suy giảm chức năng của thận.

Dưa leo được nhiều người ưa chuộng và sử dụng rất phổ biến. Nó không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có công dụng làm đẹp hiệu quả. Tuy nhiên, chính những ưu điểm này lại có thể gây ra những tác dụng phụ không thể ngờ nếu chúng ta lạm dụng nó. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu tác hại khi ăn quá nhiều dưa leo: Dưa leo có nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet Dưa leo có nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng khi ăn quá nhiều có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet Click and drag to move Ảnh hưởng đến tim và tuần hoàn máu Nước chiếm đến 90% thành phần trong quả dưa leo. Nếu chúng ta ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể tích nước. Khi lượng nước này cao hơn so với khối lượng máu trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng chèn ép tim và các mạch máu. Ngoài ra, việc tích nước cũng làm mất đi sự cân bằng điện giải trong máu. Điều này gây ra hiện tượng thẩm thấu tế bào và làm nhức đầu, khó thở... Nhiễm độc Theo các nghiên cứu, độc tố cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic chính là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong một số loại rau củ, nhất là dưa leo. Việc tiêu thụ quá nhiều loại quả này còn có khả năng đe dọa đến tính mạng. Click and drag to move Tiêu thụ nhiều dưa leo sẽ dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân - Ảnh: Internet Mất nước Nếu ăn ở mức độ vừa phải, dưa leo có tác dụng thông tiểu rất tốt cho cơ thể. Nhưng tiêu thụ với số lượng nhiều sẽ buộc cơ thể phải thải ra một lượng nước lớn, dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân. Hại thận Dưa leo là nguồn cung kali dồi dào. Khi hàm lượng chất này tăng cao do ăn nhiều dưa leo sẽ làm hàm lượng kali máu tăng theo. Đây là lý do phát sinh một số triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi... Đặc biệt, lâu dài có thể khiến suy giảm chức năng của thận. Hàm lượng chất xơ dư thừa có thể là nguyên nhân làm xuất hiện các hiện tượng khó thở và phù nề - Ảnh: Internet Click and drag to move Gây phù nề ở phụ nữ mang thai Phụ nữ mang thai cần thận trọng khi ăn dưa leo. Bởi vì, hàm lượng chất xơ dư thừa có thể là nguyên nhân làm xuất hiện các hiện tượng khó thở và phù nề. Tăng nguy cơ lão hóa sớm Mặc dù, hàm lượng vitamin C dồi dào trong dưa leo tốt cho hệ thống miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhưng tiêu thụ vitamin C quá mức lại tạo điều kiện cho các gốc tự do phát triển và lây lan nhanh, tăng nguy ung thư, mụn trứng cá, lão hóa sớm... Tác hại khi lạm dụng nước trà, cà phêClick and drag to move Tác hại khi lạm dụng nước trà, cà phê Nhiều học sinh thường uống nước trà và cà phê với mong muốn giúp cho đầu óc tỉnh táo và thức để học bài. Một câu hỏi đặt ra là:... Đâu là các thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn vào bữa sáng?Click and drag to move Đâu là các thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn vào bữa sáng? Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp bổ sung năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Bạn đã biết đâu là các... Bông cải xanh chứa chất gì mà nhiều thuốc trị tiểu đường Click and drag to move Bông cải xanh chứa chất gì mà nhiều thuốc trị tiểu đường 'chào thua'? Các nhà khoa học đã phát hiện bông cải xanh có chứa một hợp chất giúp giảm lượng đường trong máu; trong khi nhiều bệnh nhân tiểu...
Hàm lượng chất xơ dư thừa có thể là nguyên nhân làm xuất hiện các hiện tượng khó thở và phù nề - Ảnh: Internet

Gây phù nề ở phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai cần thận trọng khi ăn dưa leo. Bởi vì, hàm lượng chất xơ dư thừa có thể là nguyên nhân làm xuất hiện các hiện tượng khó thở và phù nề. 

Tăng nguy cơ lão hóa sớm

Mặc dù, hàm lượng vitamin C dồi dào trong dưa leo tốt cho hệ thống miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhưng tiêu thụ vitamin C quá mức lại tạo điều kiện cho các gốc tự do phát triển và lây lan nhanh, tăng nguy ung thư, mụn trứng cá, lão hóa sớm...

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