Nước chiếm đến 90% thành phần trong quả dưa leo. Nếu chúng ta ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể tích nước. Khi lượng nước này cao hơn so với khối lượng máu trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng chèn ép tim và các mạch máu.

Ngoài ra, việc tích nước cũng làm mất đi sự cân bằng điện giải trong máu. Điều này gây ra hiện tượng thẩm thấu tế bào và làm nhức đầu, khó thở...

Nhiễm độc

Theo các nghiên cứu, độc tố cucurbitacins và triterpenoids tetracyclic chính là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong một số loại rau củ, nhất là dưa leo. Việc tiêu thụ quá nhiều loại quả này còn có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Tiêu thụ nhiều dưa leo sẽ dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân - Ảnh: Internet

Mất nước

Nếu ăn ở mức độ vừa phải, dưa leo có tác dụng thông tiểu rất tốt cho cơ thể. Nhưng tiêu thụ với số lượng nhiều sẽ buộc cơ thể phải thải ra một lượng nước lớn, dẫn đến tình trạng mất nước và cản trợ sự cân bằng điện phân.

Hại thận

Dưa leo là nguồn cung kali dồi dào. Khi hàm lượng chất này tăng cao do ăn nhiều dưa leo sẽ làm hàm lượng kali máu tăng theo. Đây là lý do phát sinh một số triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi...

Đặc biệt, lâu dài có thể khiến suy giảm chức năng của thận.

Gây phù nề ở phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai cần thận trọng khi ăn dưa leo. Bởi vì, hàm lượng chất xơ dư thừa có thể là nguyên nhân làm xuất hiện các hiện tượng khó thở và phù nề.

Tăng nguy cơ lão hóa sớm

Mặc dù, hàm lượng vitamin C dồi dào trong dưa leo tốt cho hệ thống miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhưng tiêu thụ vitamin C quá mức lại tạo điều kiện cho các gốc tự do phát triển và lây lan nhanh, tăng nguy ung thư, mụn trứng cá, lão hóa sớm...