Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong, dưới khu vực chân có dây điện đang cắm vào ổ điện gần bờ tường nhà.

Theo VOV, trưa ngày 20/5, người nhà ông Dương Hoàng Hải (31 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đi làm về thì hoảng hốt phát hiện người đàn ông này đang nằm bất động trên giường. Khi lại gần kiểm tra, người nhà phát hiện ông Hải đã tử vong. Lúc này, dưới chân nạn nhân có dây điện cắm vào ổ điện gần tường, và trên người vẫn còn dẫn điện.

Ngay sau đó, người nhà đã rút ổ cắm điện và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường và cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VOV.

Trước đó trên địa bàn TP Huế cũng xảy ra vụ tử vong nghi do bị điện giật. Cụ thể theo thông tin báo Công Lý, khoảng 7h30 ngày 11/5, tại mép đầm thuộc xóm cầu cũ (tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô), ông Phạm Thanh (anh trai nạn nhân) phát hiện ông Phạm Q, (SN 1970, trú tại TDP An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) tử vong, trong tay đang cầm máy mài điện để làm thuyền.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ông Q tử vong được người nhà cung cấp do bị điện giật trong lúc sửa ghe (thuyền), tuy nhiên thời gian tử vong chưa được xác định.

Được biết, ông Q là ngư dân, làm nghề khai thác, đánh bắt chủ yếu trên đầm Lăng Cô. Ông Q bắt đầu ra khỏi nhà đi làm từ lúc 6h ngày 11/5.

