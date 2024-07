Đối tượng đánh cụ ông được xác định là một nam thanh niên 20 tuổi, trú cùng xóm với nạn nhân.

Theo VTC news đưa tin, ngày 13/7, ông Cao Xuân Điệp, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

"Chiều qua (12/7) xảy ra vụ việc một thanh niên đánh ông T.B.N. tử vong. Cả hai người đều ở cùng xã. Nguyên nhân vụ việc đang được công an vào cuộc điều tra làm rõ", Chủ tịch UBND xã Sơn Hải nói.

Nam thanh niên 20 tuổi dùng thanh gỗ đánh người đàn ông 70 tuổi tử vong. Ảnh: VTC News.

Theo báo Tiền Phong đưa tin trước đó vào khoảng 17h ngày 12/7, ông T.B.N. đang đi bộ trên đường làng thì bất ngờ bị một thanh niên cầm gậy gỗ lao tới đánh vào đầu và gáy. Do bị thương quá nặng, ông N. đã tử vong tại chỗ. Đối tượng gây án đang được công an sở tại điều tra truy bắt.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Sơn Hải và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, nghi phạm là Nguyễn Xuân T. (20 tuổi), người đàn ông bị đánh tử vong là T.B.N (70 tuổi).

Trước đó, hồi tháng 5, ở Nghệ An cũng xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, do mâu thuẫn gia đình, ông Bùi Văn Thuận (SN 1964), trú tại xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành đâm anh trai tử vong, cùng 2 người khác bị thương. Sau khi gây án, Bùi Văn Thuận bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó.

