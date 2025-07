Cụ thể, 22h tối 8/7 bà L.T.B. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo thông tin, con gái bà là T.T.K.Y. (21 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường đại học) bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, uy hiếp và yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa giải cứu thành công nữ sinh năm 3 một trường đại học bị nhóm tội phạm "bắt cóc online", đồng thời đang điều tra, truy bắt những người liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng CSHS phối hợp cùng Công an phường Bảy Hiền để xác minh nội dung trình báo và điều tra, truy xét. Qua tìm hiểu, công an cho rằng, đây là một vụ bắt cóc online, một thủ đoạn lừa đảo nở rộ gần đây. Dù cơ quan công an liên tục khuyến cáo nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy.

Theo thông tin từ VietNamNet, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định vị trí tại một khách sạn và tiến hành giải cứu thành công Y. sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo.