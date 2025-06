Sáng 10/06, trên địa bàn xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa xảy ra mưa lớn và kéo dài. Quá trình tuần tra trên Quốc lộ 2D, đoạn Đình Trắng thuộc khu 3, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Chân phát hiện một phụ nữ nằm bất động ven đường.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 10/6, trên địa bàn xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa xảy ra mưa lớn và kéo dài. Quá trình tuần tra trên quốc lộ 2D, đoạn thuộc khu 3, xã Vĩnh Chân, tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Chân phát hiện một phụ nữ nằm bất động ven đường.

Đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng đi cấp cứu - Ảnh: VOV

Tổ tuần tra xác minh nhanh và xác định người phụ nữ trên là bà Trần Thị N (SN 1975, ở khu 1, xã Vĩnh Chân).

Quá trình tham gia giao thông trên quốc lộ 2D, theo hướng Thanh Ba đi Hạ Hòa, do mưa lớn, xe của bà N đã va chạm vào hộ lan ven đường.

Công an xã Vĩnh Chân kịp thời cứu một người dân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VOV, tình trạng sức khỏe của bà N lúc này yếu, dấu hiệu huyết áp cao, tiếp xúc kém, trên thân thể có một số điểm xây xát, chảy máu. Công an xã đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa bà N đến Trạm y tế xã Vĩnh Chân để cấp cứu.

Được sự hỗ trợ kịp thời của tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Chân, tình trạng sức khỏe của bà N đã ổn định. Cảm động trước hành động của lực lượng Công an xã, bà Trần Thị N và gia đình đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã.

