Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Cúc (47 tuổi, ngụ xã Tân Lược, huyện Bình Tân) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích hậu quả dẫn đến chết người”.

Kết quả điều tra ban đầu, Cúc và bà L.T.D. (65 tuổi) là hàng xóm. Tối 8/6, Cúc sang nhà bà D. phàn nàn việc N.T.B.P. (38 tuổi, con gái bà D.) dẫn chó tiểu tiện trước nhà mình.

Nói xong, Cúc quay về nhà. Lúc này, bà D. và con gái qua trước nhà Cúc nói chuyện dẫn đến cự cãi. Chị P. dùng tay nắm tóc Cúc đè xuống. Nghi phạm Cúc chống trả, nắm lại tóc P. và dùng tay đánh vào người.

Cả hai giằng co trong tư thế cùng nhau nắm tóc và ghì xuống mặt đường. Con gái của Cúc cũng bước vào tham gia việc xô xát, dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân.

Chị P. bất tỉnh nên cả hai dừng lại. Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng P. đã tử vong. Tại cơ quan công an, Cúc thừa nhận hành vi.

Công an đọc lệnh tạm giữ hình sự nghi phạm Cúc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 3/4, người dân nghe tiếng hô hoán trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Chạy ra xem, người dân phát hiện bà T. nằm bất động trước nhà, trên người có vết thương. Do bị thương nặng, bà T. đã không qua khỏi.

Sau đó, người dân phát hiện ông H. (chồng bà T.) và một phụ nữ khác cũng bị thương nên đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc A phối hợp Công an quận Bình Tân truy xét nhanh vụ việc.

Xác định nghi can dùng kéo đâm bà T. là ông V.C.A. (sinh sống ở căn nhà bên cạnh), công an đã làm việc, lấy lời khai để làm rõ.

Một số người dân cho biết vợ chồng ông H. thuê căn nhà để giặt ủi được vài tháng nay.

