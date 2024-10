Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị công an trực thuộc tỉnh Đắk Nông phối hợp truy tìm.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã ra quyết định truy tìm lai lịch nạn nhân trong vụ phát hiện thi thể một bé gái đã phân hủy tại khu vực vắng ở thôn Tuy Đức (xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức). Theo cơ quan công an, nạn nhân là nữ, khoảng 2-5 tuổi, có tóc màu đen. Thời điểm phát hiện tử thi đã phân hủy nên không xác định được chiều cao. Cạnh thi thể có một áo bông (dạng áo lông) màu trắng dài tay, kích thước dài từ cổ áo đến lai dưới áo là 31cm; có một quần màu trắng dài 50cm. Chiếc áo tại hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái. Ảnh: Báo Dân Trí. Hiện trường còn có một áo vải dài tay, màu hồng, trắng, kích thước dài 36cm, mặt trước áo có họa tiết hình thú và dòng chữ "Sleep"; một quần vải dài màu hồng dài 42cm. Ngoài ra, công an còn phát hiện một vòng kim loại hình tròn (dạng khuyên tai) đường kính 1,2cm gần tử thi. Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị công an trực thuộc tỉnh Đắk Nông phối hợp truy tìm. Như trước đó VietNamNet đưa tin, khoảng 9h15 ngày 9/10, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 hộp sọ người, 1 phần bộ phận khác của thi thể đang trong giai đoạn phân hủy tại khu vực nghĩa trang thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức). Hiện trường vụ phát hiện xương người ở Đắk Nông. Ảnh: Báo Dân Trí. Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả, các bộ phận thi thể phát hiện ở hiện trường liền mạch với nhau, hệ thống xương, răng có kích thước nhỏ, và là của cùng một người. Nạn nhân được xác định là bé gái từ 2 - 4 tuổi, thời gian tử vong khoảng 7 - 20 ngày. Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra vụ việc.