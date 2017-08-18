Cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn trên đường đi làm, tài khoản ngân hàng 7 lần bị rút

Đời sống 18/08/2017 10:28

Những ngày gần đây, thông tin về vụ mất tích bí ẩn của cô gái Nguyễn Thị A. (23 tuổi), quê Thanh Hóa, thuê trọ tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Sau khi mất liên lạc với nạn nhân, ngày 17/8/2017, gia đình đã báo tin chị Nguyễn Thị A. mất tích đến Công an phường Phú Đô (Hà Nội).

Buổi chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, Trưởng công an phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)  Vũ Trường Hiệp cho biết, đơn vị này đã xác nhận thông tin chị Nguyễn Thị A. (sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, ở trọ tại phường Phú Đô) mất tích bí ẩn trên đường đi làm.

Theo những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, sáng 16/8/2017, Nguyễn Thị A. lái xe máy hiệu Click màu đỏ mang biển kiểm soát 29X3-2450 đến cơ quan làm việc tại quận Trung Tín (Hà Nội), từ đó luôn mất tích đến nay. Ngày xảy ra sự việc, chị A. mặc áo màu xanh, quần đen, đeo kính cận và cắt tóc ngắn ngang vai.

Cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn trên đường đi làm, tài khoản ngân hàng 7 lần bị rút - Ảnh 1
Chân dung Nguyễn Thị A., cô gái mất tích bí ẩn trên đường đi làm - Ảnh: Internet

Gia đình nạn nhân cho biết trong suốt thời gian mất tích, tài khoản ngân hàng của chị A. bị rút 7 lần tại các trụ ATM khác nhau với tổng số tiền là 13 triệu đồng.

Cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn trên đường đi làm, tài khoản ngân hàng 7 lần bị rút - Ảnh 2
Vụ mất tích bí ẩn của cô gái 23 tuổi đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Internet

Theo một vài hàng xóm tại khu trọ nạn nhân sinh sống, A. đi làm và về nhà rất đúng giờ, gần đây cũng không có biểu hiện nào bất thường. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và tìm kiếm tung tích nạn nhân.

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