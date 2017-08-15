Thanh niên bỏ bạn gái trên cầu rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Sài Gòn mất tích: Nhiều người nghi do tự tử

Đời sống 15/08/2017 11:41

Trong lúc cùng bạn gái lưu thông trên cầu Phú Cường hướng từ TP.HCM đi TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), anh N.Q.H bất ngờ dừng xe rồi nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích.

Tối 14/8, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm thanh niên mất tích sau khi nhảy cầu Phú Cường (thuộc địa phận TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, tối ngày 13/4/2017, anh H.Q.H (19 tuổi, ngụ tại TP.HCM) chở người yêu bằng xe gắn máy lưu thông trên đoạn đường qua cầu Phú Cường, hướng từ TP.HCM đến Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khi di chuyển đến giữa cầu thuộc địa phận phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, anh H. bất ngờ dừng xe, leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của bạn gái.

Thanh niên bỏ bạn gái trên cầu rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Sài Gòn mất tích: Nhiều người nghi do tự tử - Ảnh 1
Người thân cùng bạn gái nạn nhân lập vội bàn thờ ngay trên lan can cầu - Ảnh: Internet

Theo lời kể của người yêu nạn nhân, sau một hồi ngụp lặn, anh H. chìm hẳn rồi mất tích trong dòng nước.

Ngay sau đó, người dân đã báo tin đến cơ quan chức năng, đội cứu hộ nhanh chóng có mặt triển khai các hoạt động tìm kiếm. Tuy nhiên, đến tối ngày 14/8/2017, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Thanh niên bỏ bạn gái trên cầu rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Sài Gòn mất tích: Nhiều người nghi do tự tử - Ảnh 2
Nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập lại xung quanh hiện trường - Ảnh: Internet

Thanh niên bỏ bạn gái trên cầu rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Sài Gòn mất tích: Nhiều người nghi do tự tử - Ảnh 3
Giao thông trên đoạn qua cầu Phú Cường hướng đi từ TP.HCM đến TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Bạn gái H. cho biết, mình và nạn nhân mới quen nhau được hơn 1 tháng, trong đêm xảy ra sự việc cả hai cũng không nảy sinh mâu thuẫn hay cãi vã.

Đến nay, đội người nhái thuộc Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang thực hiện việc tìm kiếm thi thể nạn nhân N.Q.H. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng vào cuộc để tìm điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

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