Có 20 triệu nên làm gì?

Đời sống 25/04/2018 21:42

20 triệu là số tiền không phải nhỏ. Tuy nhiên, nếu dùng để làm vốn kinh doanh thì nó không hề lớn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn đòi hỏi bỏ ít vốn nhưng vẫn đem lại lợi nhuận cao như hiện nay, bạn cần nắm rõ về các nguyên tắc kinh doanh và lựa chọn đúng loại hình kinh doanh để đầu tư đúng. Vậy có 20 triệu nên làm gì? Cùng Phụ Nữ và Gia Đình tìm hiểu ngay nhé!

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20 triệu là số tiền không phải nhỏ nhưng để làm vốn kinh doanh

thì nó không hề lớn -Ảnh: Internet

1. Bán quần áo tự thiết kế

Theo xu hướng hiện đại, mọi người đều có nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp”. Đặc biệt, với các tín đồ thời trang, họ luôn tìm kiếm và sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để sở hữu những bộ quần áo có thiết kế tinh tế, cá tính, đẹp mắt.

Hãy tận dụng gu thời trang cũng như óc thẩm mỹ tốt của bạn để dùng số vốn 20 triệu khởi nghiệp kinh doanh quần áo tự thiết kế. Đây là lựa chọn hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn lợi nhuận khủng.

 

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Tận dụng gu thời trang để kinh doanh quần áo tự thiết kế -Ảnh: Internet

Thời gian đầu, bạn hãy liên hệ với những xưởng may mặc gia công quần áo thuê may để tiết kiệm tiền mua máy móc và thuê nhân công may quần áo. Với số vốn 20 triệu, trong thời gian đầu, bạn chỉ nên chọn may khoảng tầm 30 mẫu. 

Tại những xưởng nhỏ, tiền gia công quần áo tầm khá rẻ, chỉ tầm 20-100k/cái, váy tầm 30-35k/cái, đầm đơn giản cũng chừng 40-50k/cái, quần short đơn giản chừng 25-30k/cái.

Bạn nên liên hệ các xưởng may để được tư vấn chọn vải bao nhiêu, chất liệu gì, chi phí khoảng bao tiền và có lựa chọn chính xác nhất.

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Chọn những mẫu đồ độc, lạ để thu hút khách hơn -Ảnh: Internet

Nên mua vải trong các cửa hàng cân ký vải để tiết kiệm chi phí. Chọn vài khúc ngắn, và phải độc, lạ để có nhiều mẫu hút khách hơn. Vốn đầu tư mua vải chỉ nên dùng ở tầm 10 triệu.

Để giúp sản phẩm đến gần với khách hàng hơn, bạn nên những kênh bán hàng online hiệu quả  trên các trang mạng xã hội như Facebook. Giá bán thường dao động từ 120.000 – 200.000 vnđ.

2. Bán đồ ăn sáng trước cửa trường học

Có 20 triệu nên kinh doanh gì? Một gợi ý nữa dành cho bạn đó là chọn bán đồ ăn sáng.Với kinh phí đầu tư không nhiều, việc buôn bán đồ ăn giúp thu lợi nhuận lớn, không sợ lỗ.

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Buôn bán đồ ăn sáng có kinh phí đầu tư không nhiều nhưng thu lợi nhuận lớn

- Ảnh minh họa: Internet

Việc bạn cần làm đó là mua một chiếc xe kéo nhỏ và đầu tư một số đồ dùng bếp. Bạn cũng có thể mua xe cũ ở các tiệm phế liệu hoặc của những người có nhu cầu thanh lý. Nếu gần trường có đất rộng thì bạn cũng có thể đặt mấy chiếc bàn cho khách ngồi ăn trực tiếp.

Vì là đồ ăn sáng ở cổng trường nên bạn chỉ cần chọn bán những món ăn đơn giản như bánh mì, xôi, cháo, bánh rán, bánh giò,… Nên bán đa dạng đồ ăn để đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn.

3. Kinh doanh hoặc bán hàng trực tuyến

Kinh doanh hoặc bán hàng trực tuyến là hình thức tiện lợi, khả năng sinh lời cao. Bạn có thể kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thời trang nam, nữ, giầy dép, phụ kiện, hàng xách tay, mỹ phẩm, nước hoa, đồ điện tử, phụ kiện điện tử, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, …

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Bán hàng trực tuyến rất tiện lợi, nhanh sinh lời -Ảnh: Internet

4. Gửi tiết kiệm ngân hàng

Nếu bạn vẫn chưa biết nên làm gì khi có 20 triệu trong tay thì có thể gửi tiết kiệm ngân hàng.

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Gửi tiết kiệm ngân hàng -Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tháng, bạn có thể lấy lãi  20% số lương của mình gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Cứ đều đều như thế, bạn có thể thu về được tầm 40-50 triệu vào cuối năm rồi. Khi đó bạn có thể dùng số vốn lớn hơn để đầu tư kinh doanh.

5. Kinh doanh phụ kiện điện thoại

Đầu tư 20 triệu để buôn bán phụ kiện điện thoại là một quyết định sáng suốt. Hiện nay, nhìn chung ai cũng sở hữu cho mình ít nhất là một chiếc smartphone nen luôn có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại.

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Có 200 triệu nên kinh doanh phụ kiện điện thoại -Ảnh: Internet

Bạn nên dành ra 5 triệu để học kỹ năng dán màn hình, lắp đặt các loại ốp và tư vấn, khách hàng. 10 triệu còn lai để mua phụ kiện, đồ dùng cho công việc. Số tiền còn lại dùng thuê mặt bằng.

Vậy là bạn đã có thể nắm được có 20 triệu nên làm gì giúp thu lời nhanh chóng. Nếu bạn biết dùng đúng cách thì với 20 triệu đồng cũng có thể thu lãi đến cả chục triệu mỗi tháng. Không khó như bạn tưởng phải không nào!

Chúc bạn thành công! 

Chồng cay cú đòi ly hôn chỉ vì phát hiện tôi có 20 triệu làm quỹ đen

Chồng cay cú đòi ly hôn chỉ vì phát hiện tôi có 20 triệu làm quỹ đen

Cầm số tiền trong tay, anh nhìn tôi như kẻ thù, như thể tôi là kẻ cắp. Sau đó anh họp gia đình hai bên, đòi ly hôn vì không thể chấp nhận một cô vợ… lừa đối như tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi là đàn ông mà chỉ vì 20 triệu anh lại có thể vứt bỏ gia đình như thế.

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