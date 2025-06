Sáng 2/6, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo cụ thể vụ việc để đưa ra hướng xử lý.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 1/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông tới làm việc tại khu vực hành chính Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An rồi bất ngờ hành hung nhân viên tại đây.

Sau khi clip được đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực trong môi trường khám chữa bệnh, nơi lẽ ra phải là không gian an toàn, tôn trọng và nhân văn. Số đông người dân lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm người đàn ông này.

Theo thông tin từ VnExpress, sự việc xảy ra vào lúc 23h54 ngày 31/5 tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện, phía bệnh viện đang yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế liên quan đến clip làm bản tường trình cụ thể sự việc.Theo video được camera an ninh ghi lại lúc 23h54 cùng ngày, trong lúc đứng trao đổi với nữ nhân viên tại quầy làm thủ tục, người đàn ông to tiếng, lấy tay chỉ vào tờ giấy đặt trên bàn.

Người này sau đó chồm qua bàn, đấm vào người cô nhân viên. Bảo vệ cùng một người dân đứng gần đó đã can ngăn, kéo người đàn ông đi ra chỗ khác. Hiện chưa rõ lý do xảy ra mâu thuẫn cũng như tình trạng của nhân viên y tế.

Hình ảnh người đàn ông tấn công nhân viên y tế - Ảnh: Báo Tiền Phong

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ y bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung. Hồi tháng 3, một bác sĩ ở Gia Lai bị người nhà bệnh nhân hành hung, gây sang chấn tâm lý. Ngày 4/5, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị người nhà xô đẩy, đánh vào mặt. Người này sau đó đã bị khởi tố với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Hôm 25/4, các bác sĩ Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân xô đẩy, tấn công trong lúc cấp cứu cho bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ. Sau đó, người bạo hành điều dưỡng bị phạt hành chính 30 triệu đồng.

Chọn giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, ngăn nguy cơ thừa hàng triệu nam giới Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực dân số lên 100 triệu đồng để xử lý nghiêm, buộc các cá nhân, tổ chức phải thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiếp tay lựa chọn giới tính thai nhi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-nguoi-an-ong-hanh-quat-thao-chom-qua-ban-am-nu-bac-si-ngay-tai-khoa-cap-cuu-732424.html