Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chị Vân (35 tuổi) là vợ của anh Nguyễn Long Sang (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) - một trong hai nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc khí CO.

Ngồi chờ trước khoa cấp cứu đợi nhận xác chồng, chị Vân bật khóc và nhiều lần ngã quỵ trước mất mát quá lớn. Người chồng và là trụ cột gia đình không còn, trong khi 5 đứa trẻ còn quá nhỏ. Dáng người gầy gò, hốc mắt đỏ hoe của chị Vân khiến mọi người nhìn mà không khỏi xót xa. Lau nước mắt, chị Vân kể tối 25/5, chồng chị làm ca đêm tại Công ty gạch men Phương Nam (cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, huyện Vĩnh Cửu).