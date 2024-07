Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 14/7, tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho hay, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận đã giải cứu thành công ông lão mắc kẹt trong đám cháy.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, khi đến hiện trường, ngôi nhà xảy cháy cao 4 tầng, diện tích 90m2, khoá trái 2 lớp cửa. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 của căn nhà. Cửa khoá từ bên trong, ô khoá lại bé. Chủ nhà để chìa khoá tại tầng 1, nơi xảy cháy nên lực lượng chức năng không thể phá khoá được.

Trước tình thế nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đổi "mũi tấn công", đó là: triển khai tiếp cận ngôi nhà từ nhà hàng xóm sang, qua ban công.

Tại thời điểm này, trong nhà có 4 người: 3 người dân tự thoát nạn qua ban công liên thông qua nhà hàng xóm, lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức tìm kiếm.

Cụ ông mắc kẹt được đưa ra từ nhà hàng xóm - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Sau nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, Cảnh sát PCCC đã kịp thời giải cứu và đưa 1 người mắc kẹt tại tầng 4 ra ngoài an toàn. Người mắc kẹt là một đàn ông 65 tuổi, là anh trai của chủ nhà. Do có bệnh nền, cơ thể yếu ớt, nên khi phát hiện, người đàn ông này đang trong tình trạng hoảng loạn và được đưa đi cấp cứu. Rất may, do cấp cứu kịp thời, người đàn ông này đã ổn định sức khoẻ và đã được về nhà.

Theo đánh giá ban đầu của CAQ Hà Đông, nhờ hiệp đồng tác chiến, đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Diện tích đám cháy chỉ khoảng 3m2. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được đánh giá là do chập điện.