Chân dung 2 TikToker bị bắt từ tố cáo của Nhã Lê, chủ thẩm mỹ viện nổi tiếng ở TP.HCM

Sự việc TikToker “thầy phong thuỷ Dưỡng Dướng Dường”, tức Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, quê Quảng Nam) bị công an tỉnh Quảng Nam khởi tố; mới đây “bác sĩ TikTok” Mr Lee, tức Trương Thanh Tịnh (35 tuổi, cũng quê Quảng Nam) bị Công an TPHCM khởi tố giữa tháng 1 vừa qua đều xuất phát từ đơn tố cáo của bà Nhã Lê. Hai người trên cùng bị khởi tố về tội về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân”.

TikToker “thầy phong thuỷ Dưỡng Dướng Dường”, tức Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, quê Quảng Nam) và “bác sĩ TikTok” Mr Lee, tức Trương Thanh Tịnh (35 tuổi, cũng quê Quảng Nam). Ảnh: VietNamNet.

Như trước đó VietNamNet, tối 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, Quảng Nam; chủ trang TikTok ''Dưỡng Dướng Dường phong thủy'') về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.