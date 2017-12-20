Cảnh báo: Ham làm đẹp giá rẻ, thiếu nữ 15 tuổi bị nhiễm trùng, sưng chân phải nhập viện

Đời sống 20/12/2017 11:44

Lần đầu đi làm móng, Kiều Anh chọn một cơ sở làm đẹp giá rẻ cho phù hợp với túi tiền. Thế nhưng, sau khi trở về, sản phẩm cô gái trẻ nhận được không phải là bộ móng rực rỡ mà là bàn chân tấy đỏ, liên tục sưng đau.

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của chị em phụ nữ, đặc biệt là vào mùa đông – mùa của lễ hội vẫn đang diễn ra. Mặc dù vậy, đã có không ít trường hợp nhiều chị em gặp những tai nạn bất ngờ trong quá trình làm đẹp.

Trường hợp cô gái trẻ tên L. sống tại TP.HCM bị mù mắt khi tiêm chất làm đầy mũi cách đây một năm đã khiến hội chị em giật mình cảnh giác với những thẩm mỹ viện chui. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đáng lo ngại đã xảy ra khi các cô gái nhẹ dạ cả tin, lao vào các sơ sở làm đẹp giá rẻ.

Mới đây, trong một nhóm kín của chị em phụ nữ, cô gái 15 tuổi tên là Hà Kỳ Anh sống tại Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện không may của mình. Cách đây 3 tháng, khi đi làm móng tại một spa làm đẹp, cô đã bị nhiễm trùng và phải khâu 5 mũi ở chân.

"Mọi người ạ, mình đi làm móng bị lấy khoé sâu quá nên nhiễm trùng. Gần một tháng đau quá mới đi viện, bác sĩ mổ, nặn máu, khâu 5 mũi chằng chịt ở ngón chân. Hiện tại, đã 3 tháng trôi qua mà chân mình vẫn chảy máu, mủ.

Hôm qua, đi xem Sơn Tùng diễn bị một bạn dẫm vào chân. Giờ thì lòi cả thịt ra rồi, nhìn vừa buồn vừa sợ, mình sợ nhiễm trùng lần nữa rồi cắt chân lắm.

Đây là lần làm móng đầu và cũng là lần cuối luôn. Trước giờ chân mình đẹp lắm mà giờ cứ heo héo, đỏ đỏ, may mà vẫn còn chân chứ không mất rồi.

Thẩm mỹ làm đẹp, làm móng, làm da bây giờ mọc lên như nấm, càng rẻ càng nguy hiểm, 'phốt' thì nhiều. Sáng nay mình xem vụ mù mắt vì tiêm mũi, hôm trước thì cũng có vụ gì đó, thấy hoảng lắm rồi".

Cảnh báo: Ham làm đẹp giá rẻ, thiếu nữ 15 tuổi bị nhiễm trùng, sưng chân phải nhập viện - Ảnh 1
Cô gái trẻ Kỳ Anh, một trong số những nạn nhân của làm đẹp giá rẻ - Ảnh: Internet

Sau khi câu chuyện của Kỳ Anh được đăng tải, nhiều bạn nữ tỏ ra ái ngại với mức độ an toàn của việc làm đẹp tại các sơ sở thẩm mỹ hiện nay. Nhiều chị em chuộng những nơi làm đẹp với giá rẻ, không có tên tuổi, giấy phép hoạt động nên phải tự gánh chịu hậu quả nặng nề.

Theo Kỳ Anh, sau khi đi làm móng từ tiệm về, vì người thợ cắt khóe quá sâu khiến chân cô sưng phù. Tuy nhiên, cô gái trẻ này lại chủ quan không để ý vết thương nhỏ này.

Một tháng sau, chân Kỳ Anh không những không lành mà có có dấu hiệu sưng húp, đỏ chót. Mủ bắt đầu xuất hiện và cô không thể đi lại bình thường. Cô đã được mẹ mua thuốc giảm sưng đau nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm.

“Em sợ quá mới qua ‘bắt đền’ tiệm nail. Chị chủ nặn mủ nhưng quá đau. Họ còn định mua thuốc tê về tiêm thì không có nên đưa em lên bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cần mổ và khâu 5 mũi” – Kỳ Anh chia sẻ.

Cảnh báo: Ham làm đẹp giá rẻ, thiếu nữ 15 tuổi bị nhiễm trùng, sưng chân phải nhập viện - Ảnh 2
Vết thương sưng tấy liên tục khiến cô gái phải đến bệnh viện cầu cứu các bác sĩ - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, chân Kỳ Anh vẫn sưng đau và tấy đỏ. Cô vẫn đang uống thuốc tiêu sưng và tiếp tục theo dõi, đến bệnh viện tái khám. Cô gái trẻ rất lo sợ và ám ảnh việc chân bị nhiễm trùng và có thế phải cưa chân nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.

Qua tai nạn ngoài ý muốn khi đi làm đẹp, Kỳ Anh cũng nhắn nhủ các chị em phụ nữ:

"Dù có chỉnh sửa hay thực hiện một phương pháp nào để trở nên xinh đẹp hơn mọi người cũng nên đến chỗ uy tín, đừng ham rẻ vào mấy nơi không tên tuổi để rồi lại ‘tiền mất tật mang’  như em".

Từ khóa:   thẩm mỹ viện làm móng

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