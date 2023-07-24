Cảnh báo: Chỉ số tia cực tím ở TP.HCM chạm mức nguy hiểm dù trời âm u

Ngày 24/7, nhiệt độ TP.HCM duy trì khoảng 26-31 độ C, trời nhiều mây, ít nắng, có mưa rải rác ban ngày, không oi bức tuy nhiên, chỉ số UV đạt ngưỡng gây hại rất cao.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/7, chỉ số nhiệt (chỉ số nóng bức) ở TP.HCM không cao, có tiềm năng cực đại rơi vào mức 27-32, mức độ tác động đến con người được xếp vào cấp độ cần cẩn trọng, trên mức an toàn một bậc. Với mức này, người dân có thể mệt mỏi nếu phải tiếp xúc hoặc hoạt động ngoài trời liên tục kéo dài. Thời tiết không nắng gắt, tuy nhiên dự báo chỉ số tia cực tím (UV) ở TP.HCM lại đạt ngưỡng gây hại rất cao, từ mức 7.6 đến 8.5 xuyên suốt khung giờ 10h tới 13h. Ngoài ra, chỉ số này cũng đạt ngưỡng tương tự đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h-14h trên nhiều tỉnh, thành cả nước như: Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cần Thơ, Cà Mau.

Trung tâm Khí tượng thủy văn (KTTV) Quốc gia dự báo, cực đại chỉ số UV ở TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao (đến ngưỡng 8) trong 3 ngày tới. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa, che chắn cơ thể khi ra ngoài - Ảnh: Báo Dân trí Qua đó, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn cơ thể khi ra ngoài, đeo kính râm, bôi kem chống nắng và bắt buộc đội mũ.

Dự báo của Đài KTTV Nam Bộ, TP.HCM sẽ có mưa diện rộng cả ngày, rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng tiếp tục khuyến cáo người dân đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch. Đối với miền Bắc, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, ngày 24/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Miền Bắc đón nắng nóng gay gắt kéo dài - Ảnh: Báo Tiền phong Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Hà Nội, hôm nay ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Chiều và tối nay, nhiều khu vực có mưa to đến rất to Trong 2 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to (mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

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