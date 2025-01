Cận cảnh hiện trường vụ cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở Hà Nội

Lửa bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh. Ảnh: VTC News.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều 10 xe cứu hoả và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ.

Công an TP Hà Nội điều 10 xe cứu hoả. Ảnh: VTC News.

Lực lượng chức năng dùng thang tiếp cận khu vực cháy trên tầng 2 của một căn nhà trong ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: VTC News.

Bên trong những ngôi nhà bị cháy lan. Ảnh: VTC News.

Lực lượng chức năng phải phá cửa để vào trong dập tắt đám cháy. Ảnh: VTC News.

Lực lượng cứu hoả nỗ lực phun nước dập lửa. Ảnh: VTC News.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Ảnh: VTC News.

Theo VietNamNet, do lửa lan rộng, 3 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy; 2 xe của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm; 2 xe của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân và 2 xe của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH KV2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP đã đến hiện trường chi viện, hỗ trợ cứu hỏa.