Bị bạn gái chia tay sinh ra ghen tuông mù quáng, cậu 18 tuổi rủ cháu mới 14 tuổi đi chém trọng thương tình địch.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 23/9, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng chém người khác trọng thương do ghen tuông cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng bị bắt giữ là Y Phú Byă (18 tuổi) và Y Thiên Ktul (14 tuổi), cùng trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Hai đối tượng Y Phú Byă và Y Thiên Ktul bị Công an huyện Cư Kuin bắt giữ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo báo Người Lao Động, từ điều tra ban đầu, trước đây, Y Phú Byă và một cô gái ở cùng buôn có tình cảm yêu đương. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Vì cho rằng anh Y H.C.B. (21 tuổi, ngụ cùng xã) là người yêu mới của cô gái, ghen tuông nổi lên nên Y Phú Byă đã tìm cách đánh dằn mặt

Biết anh Y H.C.B thường chở bạn gái đi qua đường gần nghĩa địa buôn Ea Tiêu (xã Ea Tiêu) nên khoảng 23 giờ đêm 21-9, Y Phú Byă rủ cháu là Y T.K. mang theo hung khí đến chặn đánh

Khi thấy Y.H.C.B. chở bạn gái ngang qua, Y Phú Byă điều khiển xe máy chở Y Thiên Ktul đuổi theo. Đuổi gần tới, Y Thiên Ktul hỏi Y Phú Byă "chém nhé", người cậu trả lời "chém đi", lập tức, Y Thiên Ktul dùng dao chém 1 nhát trúng vào cổ nạn nhân khiến người này ngã xuống đường, thương tích nặng.

Gây án xong, cả 2 cậu cháu Y Phú Byă bỏ về nhà bạn cất dao, lẩn trốn. Riêng anh Y.H.C.B. được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đang nguy kịch. Sáng 22/9, Y Phú Byă và Y Thiên Ktul nhanh chóng bị Công an huyện Cư Kuin bắt giữ.

