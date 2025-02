Thời gian qua, do ham mê ăn chơi nên Đức đã lún sâu và hiện còn nợ 180 triệu đồng. Do bị các chủ nợ liên tục thúc ép, bản thân lại không thể xoay sở để có tiền nên đối tượng đã nảy ra ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Sau nhiều lần quan sát, Đức nhận thấy cửa hàng FPTShop trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây vào buổi trưa thường vắng người, bên ngoài không có bảo vệ nên chọn là mục tiêu.

Hiện trường vụ cướp tại cửa hàng FPTShop trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào lúc 13 giờ cùng ngày, Đức đi xe máy Future, mặc áo khoác xám, quần dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, đeo khẩu trang và xông vào cướp tại cửa hàng FPT shop đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức.

Đức đã cướp hơn 152 triệu đồng rồi tẩu thoát ra đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM truy xét. Chỉ ít giờ gây án, Đức đã bị lực lượng công an bắt giữ.Công an cũng thu giữ tang vật gồm hơn 152 triệu đồng tại nhà trọ của Đức ở phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

Công an TPHCM đã bàn giao lại toàn bộ số tiền tang vật bị cướp của vụ án cho đại diện cửa hàng FPT Shop. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an TPHCM đã bàn giao lại toàn bộ số tiền tang vật bị cướp của vụ án cho đại diện cửa hàng FPT Shop.

Đại diện cửa hàng đã vô cùng xúc động và cảm phục trước tốc độ phá án của lực lượng phối hợp thuộc Công an TP HCM. Chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi nhận tin báo, công an đã truy xét tài tình và bắt giữ được đối tượng, thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp và trao trả ngay cho cửa hàng để tiếp tục phục vụ việc kinh doanh, buôn bán.