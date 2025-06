Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ lượng lớn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở vùng ven TPHCM, Công an TPHCM phối hợp cùng cơ quan chức năng đã làm việc với ông Nguyễn Phước S. (36 tuổi, quê Quảng Ngãi; ngụ quận 12) là chủ của số tang vật này.

Qua trích xuất camera an ninh gần các vị trí vứt bỏ thực phẩm chức năng ven đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác, công an đã mời làm việc với 2 người là T.V.C. (34 tuổi) và T.M.L. (32 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Cơ quan chức năng đã làm việc với chủ lô hàng và 2 người được thuê chở thực phẩm chức năng đi vứt bỏ - Ảnh: VietNamNet

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông S. khai nhận, trong 1 năm qua có mua nhiều loại thực phẩm chức năng từ các nguồn trôi nổi khác nhau và mang về chứa tại kho hàng của công ty.

Sau đó, ông S. tổ chức quảng bá, bán các loại thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada… để hưởng chênh lệch.

Ông S. thừa nhận số hàng hóa thực phẩm chức năng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Gần đây, ông S. nhận thấy cơ quan chức năng “tấn công mạnh” để xử lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả, kém chất lượng và không có hóa đơn chứng từ nên lo sợ cơ sở bị kiểm tra, xử phạt. Vì vậy ông S. thuê 2 người chở số thực phẩm chức năng đi phi tang.

Ông S. căn dặn 2 người chở thuê phải tiêu hủy, đốt bỏ số thực phẩm chức năng. Thế nhưng, 2 người này nhận thấy các hộp thực phẩm chức năng còn nguyên vẹn nên chỉ vứt, đốt bỏ một phần, còn lại mang đi cất giữ.

Thuốc, thực phẩm chức năng đổ thành đống trong khu đất trống - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) tiếp tục làm rõ vụ số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng đổ bỏ trong khu đất trên đường Nguyễn Văn Linh.

Lực lượng chức năng ghi nhận có ít nhất 5 vị trí đổ bỏ, mỗi điểm cách nhau từ 3m đến 20m. Ngoài ra, trong khu đất trống này còn xuất hiện một khu vực rộng khoảng 20m2 với dấu vết tro, than, vỏ bao bì cháy dở…

Lực lượng chức năng đã thu gom hơn 4.200 hộp, hơn 8.000 vỉ thực phẩm chức năng của nhãn hiệu khác nhau. Phần lớn là sản phẩm hỗ trợ bổ sung vitamin, khoáng chất, thải độc gan, tăng cường trí nhớ, bồi bổ sức khỏe..,ghi hạn sử dụng đến năm 2027 - 2028.

Tại vị trí số 1, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.500 hộp, hàng nghìn vỉ sản phẩm mang nhãn hiệu Alphavit, Phanvita Plus, Trivit Font, Vitamin C, Siro yến sào sữa non, Jollivit, Ginkgo Biloba, Brain Care Vitagold...

Tại vị trí số 2, lực lượng chức năng thu giữ thu giữ hơn 2.400 hộp thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu như: Homramin Ginseng, Natto Best, Entero Bifina, Appha 3B, Anpha vit, Cevinton Forte…

Vị trí số 3 và vị trí số 4, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 hộp khác, chủ yếu mang nhãn hiệu Jollivit, Alphavit, Sâm nhung bổ thận TP, Viên tiêu, Phavita Plus, Evita 400, Rosa sáng đẹp da…

Kiểm tra thông tin trên bao bì, nhiều sản phẩm ghi có thành phần chiết xuất từ tổ yến, sâm, nhung hươu, chùm ngây, nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ, sản xuất tại Hà Nội, Thanh Hóa…