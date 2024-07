Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chiều muộn 28/7, Công an phường Thuận Giao tiếp nhận tin báo qua điện thoại đường dây nóng của người dân về việc phát hiện một thợ hồ đã tử vong trong công trình khu chung cư.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 29/7, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân một thợ hồ tử vong tại công trình chung cư đang xây dựng trên địa bàn phường Thuận Giao.

Nhận được tin báo, Công an phường Thuận Giao lập tức cử lực lượng nhanh chóng tới hiện trường, đồng thời báo cáo Công an thành phố Thuận An. Theo trình bày của những người có mặt tại hiện trường với công an, trưa 28/7, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, quê tỉnh Nghệ An) cùng một số người khác làm việc tại công trình xây dựng chung cư Tân An (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao) cùng nhau ăn uống.

Công trình chung cư nơi xảy ra vụ nam thợ hồ tử vong bất thường. Ảnh: Tiền Phong.

Trong quá trình ăn trưa, anh Hùng và đồng nghiệp có uống rượu. Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau lên tầng 2 chung cư đang xây dựng để ngủ. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, một người trong nhóm bốn người kể trên đi xuống tầng 1 để nấu ăn thì phát hiện anh Hùng đang nằm dưới chân cầu thang.