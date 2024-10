Sáng 6-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên nằm chết bên cạnh xe máy trong khu công nghiệp Sóng Thần.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 6-10, người dân lưu thông trên đường số 20 trong khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện một thanh niên nằm tử vong giữa đường, cách đó 2m là chiếc xe máy bị ngã.

Danh tính được xác định là anh Nguyễn Văn C. (tên viết tắt, 23 tuổi, quê Lâm Đồng). Anh C. làm việc cho một công ty vận tải, tối qua cùng nhóm bạn đi nhậu ở một quán karaoke gần hiện trường. Sau đó anh này về trước rồi xảy ra vụ việc.

Qua dấu vết ở hiện trường, công an đang nghi vấn nạn nhân va chạm với một phương tiện khác nhưng phương tiện này đã rời khỏi hiện trường. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng đã bị di dời khỏi vị trí ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Ảnh: Báo Giao Thông.

Trước đó trên Dĩ An, Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container làm một người tử vong. Cụ thể theo báo Giao Thông, 22h30 ngày 28/8, anh Hà Nhật Duy (20 tuổi, ngụ TP Dĩ An) điều khiển xe máy biển số 61E1-493.50 chạy trên đường Nguyễn Minh Khai, hướng từ ngã tư Chiêu Liêu đi chợ Tân Long, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Khi đến đoạn gần giao lộ Vũng Việt đã va chạm với xe container chạy hướng ngược lại. Cú va chạm khiến xe máy văng vào lề đường, nam thanh niên văng xa hơn 5m, tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Cần Thơ: Cướp xe tải bỏ trốn gây tai nạn liên hoàn, nhiều người thương vong Đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn sau khi cướp xe tải đã tông vào hàng loạt ô tô, xe máy trên địa bàn quận Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy (TP. Cần Thơ) khiến 1 người chết 6 người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-thanh-nien-nam-chet-giua-duong-trong-khu-cong-nghiep-ben-canh-co-chiec-xe-may-bi-nga-702713.html