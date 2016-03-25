Bán hàng online hiệu quả trên MuaMuaBánBán.vn

Bán hàng trực tuyến (bán hàng online) là xu hướng kinh doanh bùng nổ trong thời đại Internet và smartphone phổ biến như hiện nay. Năm 2015 Việt Nam có trên 25 triệu smartphone đang hoạt động và song song đó là sự phát triển và lan rộng của Internet. Đó là hai tiền đề quan trọng cho sự phát triển của thương mại điện tử nói chung và bán hàng trực tuyến nói riêng.

Đặt uy tín lên hàng đầu

Bạn có thể bắt đầu kinh doanh online từ một diễn đàn rao vặt, blog cá nhân hay mạng xã hội… Nhưng dù điểm xuất phát là gì, bạn phải đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chất lượng tốt nhất. Uy tín là điều cần thiết nhất.

Khách hàng bây giờ rất khắt khe, họ cũng rất e dè với những ai rao bán không ghi rõ địa chỉ cụ thể. Khi nhận hàng, họ sẽ xem xét sản phẩm kỹ lưỡng trước khi nhận. Chỉ cần phát hiện lỗi nhỏ hay bất kỳ vấn đề nào không vừa ý thì sẵn sàng trả lại. Do đó người bán hàng cần phải chủ động kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao đến tay khách hàng. Khi sản phẩm của bạn tốt, khách hàng sẽ giới thiệu cho nhau và dần định vị thương hiệu shop trên môi trường Internet.

Tìm sàn TMDT hiệu quả để tiếp cận nguồn khách hàng khổng lồ đó.

Bạn đang kinh doanh trên các diễn đàn, mạng xã hội. Với diễn đàn, bạn phải tốn phí đăng bài nếu muốn tiếp cận với số đông người đọc, mỗi lần muốn làm mới sản phẩm lại tiếp tục tốn thêm chi phí đẩy bài. Còn trên mạng xã hội, thông tin của bạn vẫn bị kiểm soát và hạn chế. Bản thân Facebook cũng có thuật toán riêng để điều khiển tần suất hiển thị nội dung chia sẻ từ fanpage.

Rất nhiều người nghĩ đến việc tạo fanpage và mua like ảo để tạo dựng hình ảnh thương hiệu nhanh chóng. Đây không phải là cách hay. Thay vào đó, bạn cần kiên trì và nhẫn nại trong quá trình xây dựng thương hiệu. Đồng thời tạo gian hàng miễn phí trên www.muamuabanban.vn để tìm tiếp cận cách thức kinh doanh mới, đừng chỉ phụ thuộc vào diễn đàn, mạng xã hội.

Tạo gian hàng trên www.muamuabanban.vn là một phương pháp kinh doanh hiệu quả với mức phí đầu tư 0 đồng. Bạn không cần phải lập website riêng vì gian hàng đó đã là một không gian riêng của bạn rồi, giống như việc bạn tạo một kiot lại chợ đầu mối vậy. Bạn có thể giới thiệu và làm mới sản phẩm của mình liên tục trong ngày và từ đó tiếp cận được lượng khách hàng khổng lồ của Mua Mua Bán Bán. Mô hình của Mua Mua Bán Bán là một trung tâm mua sắm online khổng lồ cả về nguồn sỉ và bán lẻ, bạn có thể giải tỏa được lo lắng về nguồn hàng, chỉ chuyên tâm vào bán hàng, xây dựng thương hiệu và tăng doanh số gấp nhiều lần.

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