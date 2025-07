Duy Quang và Quang Minh - Ảnh: Gofundme

Vị hôn thê 24 tuổi của Quang cũng đi cùng nhóm nhưng di chuyển trên chiếc xe điện khác, không bị thương nhưng bị sốc tâm lý nặng. Tài xế gây tai nạn ban đầu bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã tự ra trình diện trong đêm.

Hiện người này đã bị bắt theo lệnh tạm giam, đối mặt với các cáo buộc ngộ sát (hai trường hợp), cố ý giết người, gây thương tích nghiêm trọng và rời khỏi hiện trường tai nạn mà không được phép.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ Morgen Post, một buổi tang lễ dành cho hai chàng trai gốc Việt đã diễn ra vào sáng ngày 18/7 tại nhà thờ chính St. Petri, Hamburg, bằng hai thứ tiếng Việt – Đức. Brian - một người bạn thân thiết của cả hai đã bước lên bục và đọc bức thư gửi hai anh em.

Trong buổi lễ, những ca khúc yêu thích của cặp song sinh như “Morning has broken” của Cat Stevens và “My Heart Will Go On” do Céline Dion thể hiện đã được ngân lên. Các khách viếng thăm, gồm cả người Đức và người Việt, khó có thể kìm nén cảm xúc.

Bạn bè, người thân, cộng đồng người Việt Nam tại địa phương dự lễ tưởng niệm Quang và Minh ở nhà thờ St. Petri, Hamburg - Ảnh: Hamburger Morgenpost

Buổi lễ do mục sư Jörg Fenske (Giáo hội Tin Lành miền Bắc Đức) và mục sư Duc Cuong Than (Hội thánh Tin Lành người Việt tại Hamburg) chủ trì. Toàn bộ nghi lễ được ghi hình để gia đình hai em tại TP.HCM có thể theo dõi từ xa.

Quang và Minh Nguyen đã sống ở Hamburg được hai năm, hiện đang trong quá trình học nghề phụ tá nha khoa tại phòng khám Kieferorthopäden Altona.

Thi thể của Quang và Minh Nguyen đã được Viện Công tố Frankfurt bàn giao. Hai em sẽ được đưa về Việt Nam để an táng. Theo chia sẻ từ phía gia đình, hiện thủ tục đang được gia đình tiến hành nhanh nhất có thể.