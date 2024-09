Do bị nạn nhân đâm đũa vào người, thanh niên đã dùng dao đâm ngược lại bạn nhậu khiến đối phương tử vong.

Theo thông tin từ báo PLO: Sáng 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong (Ảnh: PLO)

Theo thông tin từ báo Bình Thuận: Trước đó, tối ngày 18/9, 5 công nhân của một trang trại thanh long ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam có tổ chức ăn nhậu tại trang trại. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày giữa Lâm Văn M. (SN 2001) và Thạch N. (SN 1996, cùng trú thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) xảy ra mâu thuẫn. M. dùng đũa đâm vào đùi trái của N.. Bị đâm vào chân, N. đã dùng dao thái lan mang theo để gọt trái cây đâm 2 nhát vào người M.. M. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện. N. đã bị bắt giữ ngay sau đó cùng hung khí gây án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, ghi nhận thông tin và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh, cử điều tra viên xuống phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

