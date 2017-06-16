Vậy làm cách nào để có thể để mái mà không lo tóc bị bết dính và nổi mụn ở trán? Đừng chần chừ nữa, các nàng hãy tham khảo và thử ngay các kiểu tóc mái dưới đây:

Tóc mái có nhiệm vụ chính là giúp chị em che đi những phần khiếm khuyết trên gương mặt và lấy lại sự cân đối. Nhưng vào mùa hè oi bức, việc để mái lại là nỗi ám ảnh của không ít chị em.

Mái bằng là kiểu tóc được chị em ưa chuộng và không bao giờ lỗi thời. Nếu sợ nhàm chán, bạn có thể thay kiểu mái bằng quen thuộc bằng mái bằng lưa thưa. Kiểu này không chỉ hợp thời mà còn tránh được tình trạng tóc bết dính ở trán vào mùa hè nắng nóng.

Mặc dù, phần tóc mái mỏng nhưng nó vẫn đảm bảo độ che phủ hết toàn bộ vầng trán rộng cao, giúp những bạn gái gương mặt hơi dài có thể an tâm hơn với vẻ ngoài của mình. Hơn nữa, chị em sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để chăm sóc, thậm chí không cắt thì phom tóc cũng không thay đổi.

Thỉnh thoảng, muốn “đổi gió”, phái đẹp có thể vén sang một bên để tạo thành kiểu tóc mái lệch duyên dáng.

2. Tóc mái chia giữa

Đối với những cô nàng thích phong cách cổ điển thì một gợi ý nhỏ đó là kiểu tóc mái chia giữa. Đây là kiểu có chiều dài chạm lông mày, phần chân tóc được tỉa gọn và lệch sang hai bên, vừa tạo độ thoáng mát vừa giúp tổng thể khuôn mặt hài hòa.

Đây cũng là kiểu tóc được yêu thích bởi vẻ ngoài mềm mại, nữ tính và vô cùng tự nhiên.

Đặc biệt, khi buộc cao kiểu đuôi ngựa thì phần tóc mái rẽ mỏng hai bên khiến khuôn mặt thanh thoát và duyên dáng hơn.

3. Tóc mái chéo

Kiểu tóc mái chéo lệch một bên chưa bao giờ là hết độ “hot”. Đây là một trong những kiểu mái không “kén chọn” khuôn mặt và phổ biến nhất. Nó được tỉa chéo để che phủ một bên lông mày và kéo dài xuống gò má.

Lưu ý là nên để mỏng và cắt ngắn phần chân mái thường xuyên để tạo sự thoáng mát cho khuôn mặt.

4. Tóc mái uốn xoăn

Tóc mái suôn thường hay bám dính vào trán, đặc biệt những lúc mồ hôi ra nhiều. Tuy nhiên, với kiểu tóc mái uốn xoăn các bạn gái có thể yên tâm và không lo lắng về vấn đề này nữa. Những lọn tóc xoăn nhẹ được uốn phồng tinh tế sẽ giúp phần trán lúc nào cũng được khô thoáng và mát mẻ.