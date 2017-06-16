4 kiểu tóc mái năng động đánh bay oi bức ngày hè

Đời sống 16/06/2017 16:29

Nếu bạn có ý định để mái nhưng lại phân vân vì sợ thời tiết nóng bức khiến tóc dễ bết dính và làm nổi mụn trên trán thì hãy tham khảo ngay 4 gợi ý dưới đây.

Tóc mái có nhiệm vụ chính là giúp chị em che đi những phần khiếm khuyết trên gương mặt và lấy lại sự cân đối. Nhưng vào mùa hè oi bức, việc để mái lại là nỗi ám ảnh của không ít chị em.

Vậy làm cách nào để có thể để mái mà không lo tóc bị bết dính và nổi mụn ở trán?  Đừng chần chừ nữa, các nàng hãy tham khảo và thử ngay các kiểu tóc mái dưới đây: 

1. Tóc mái bằng thưa

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Mái bằng lưa thưa không chỉ hợp thời mà còn tránh được tình trạng tóc bết dính ở trán vào mùa hè nắng nóng - Ảnh: Internet

Mái bằng là kiểu tóc được chị em ưa chuộng và không bao giờ lỗi thời. Nếu sợ nhàm chán, bạn có thể thay kiểu mái bằng quen thuộc bằng mái bằng lưa thưa. Kiểu này không chỉ hợp thời mà còn tránh được tình trạng tóc bết dính ở trán vào mùa hè nắng nóng. 

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Phần tóc mái mỏng vẫn đảm bảo độ che phủ trán lại mà không gây bết dính ở trán - Ảnh: Internet

Mặc dù, phần tóc mái mỏng nhưng nó vẫn đảm bảo độ che phủ hết toàn bộ vầng trán rộng cao, giúp những bạn gái gương mặt hơi dài có thể an tâm hơn với vẻ ngoài của mình. Hơn nữa, chị em sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để chăm sóc, thậm chí không cắt thì phom tóc cũng không thay đổi.

Thỉnh thoảng, muốn “đổi gió”, phái đẹp có thể vén sang một bên để tạo thành kiểu tóc mái lệch duyên dáng.   

2. Tóc mái chia giữa

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Kiểu tóc mái chia giữa được yêu thích bởi vẻ ngoài mềm mại, nữ tính và vô cùng tự nhiên - Ảnh: Internet

Đối với những cô nàng thích phong cách cổ điển thì một gợi ý nhỏ đó là kiểu tóc mái chia giữa. Đây là kiểu có chiều dài chạm lông mày, phần chân tóc được tỉa gọn và lệch sang hai bên, vừa tạo độ thoáng mát vừa giúp tổng thể khuôn mặt hài hòa.

Đây cũng là kiểu tóc được yêu thích bởi vẻ ngoài mềm mại, nữ tính và vô cùng tự nhiên. 

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Kiểu tóc mái chia giữa thích hợp cho những cô nàng mang phong cách cổ điển - Ảnh: Internet

Đặc biệt, khi buộc cao kiểu đuôi ngựa thì phần tóc mái rẽ mỏng hai bên khiến khuôn mặt thanh thoát và duyên dáng hơn. 

3. Tóc mái chéo

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Kiểu tóc mái chéo không "kén chọn" khuôn mặt - Ảnh: Internet

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Phần tóc mái được cắt mỏng và tỉa gọn gàng tạo sự thoáng mát cho khuôn mặt - Ảnh: Internet

Kiểu tóc mái chéo lệch một bên chưa bao giờ là hết độ “hot”. Đây là một trong những kiểu mái không “kén chọn” khuôn mặt và phổ biến nhất. Nó được tỉa chéo để che phủ một bên lông mày và kéo dài xuống gò má.

Lưu ý là nên để mỏng và cắt ngắn phần chân mái thường xuyên để tạo sự thoáng mát cho khuôn mặt.

4. Tóc mái uốn xoăn

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Kiểu tóc mái uốn xoăn giúp các bạn gái có thể yên tâm và không lo lắng về việc tóc bết dính và nổi mụn ở trán - Ảnh: Internet

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Những lọn tóc xoăn nhẹ được uốn phồng sẽ giúp phần trán được khô thoáng và mát mẻ - Ảnh: Internet    

Tóc mái suôn thường hay bám dính vào trán, đặc biệt những lúc mồ hôi ra nhiều. Tuy nhiên, với kiểu tóc mái uốn xoăn các bạn gái có thể yên tâm và không lo lắng về vấn đề này nữa. Những lọn tóc xoăn nhẹ được uốn phồng tinh tế sẽ giúp phần trán lúc nào cũng được khô thoáng và mát mẻ.    

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