Khảo sát của Herbalife tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: 9 trên 10 người Việt cho rằng một chế độ ăn uống lành mạnh rất quan trọng để hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất

Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, hôm nay đã công bố những kết quả từ cuộc khảo sát "New Year, New Me" (Năm mới, Tôi mới) thực hiện tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho thấy 93% người tiêu dùng tại Việt Nam cho biết chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng để hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Hơn 8 trên 10 người Việt (86%) có kế hoạch xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh hơn trong năm tới, và họ sẽ đánh giá hiệu quả của chế độ ăn uống lành mạnh khi thể chất được cải thiện, cảm thấy nhiều năng lượng hơn và ngủ ngon hơn.