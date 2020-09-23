Hàng triệu bà mẹ Việt tin dùng Vinamilk Dielac Grow Plus - Sản phẩm chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

Dinh dưỡng 23/09/2020 08:00

Vinamilk với kỷ lục 8 năm liên tiếp được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất, tiếp tục khẳng định vị trí số 01 ở ngành hàng sữa bột trẻ em cả doanh thu và sản lượng bán ra tại Việt Nam. Sự thành công này đến từ cam kết, sứ mệnh Vinamilk trong suốt 44 năm qua mang đến cho cộng đồng trẻ em Việt Nam nguồn dinh dưỡng tốt nhất. 

Dẫn đầu thị trường với nhiều sản phẩm đột phá

Vinamilk với kỷ lục 8 năm liên tiếp được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất, tiếp tục khẳng định vị trí số 01 ở ngành hàng sữa bột trẻ em cả doanh thu và sản lượng bán ra tại Việt Nam(1). Sự thành công này đến từ cam kết, sứ mệnh Vinamilk trong suốt 44 năm qua mang đến cho cộng đồng trẻ em Việt Nam nguồn dinh dưỡng tốt nhất. 

Tại Việt Nam, tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em đã được cải thiện qua nhiều năm nhưng tỷ lệ này vẫn còn ở mức tương đối cao. Theo số liệu từ Viện Dinh Dưỡng năm 2016, thì tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 24,3%, tương ứng cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi và có sự khác biệt giữa các vùng miền, một số tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn ở mức rất cao - trên 30%.

Bác sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết tình trạng suy dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây suy giảm miễn dịch. Trẻ có hệ tiêu hoá không tốt sẽ khó cung cấp đầy đủ, hợp lý các dưỡng chất cho cơ thể và qua đó sẽ không hỗ trợ tốt cho hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Đây là lý do vì sao trẻ suy dinh dưỡng thấp còi dễ mắc bệnh và nếu đã mắc thì thời gian hồi phục cũng kéo dài hơn so với trẻ bình thường. 

Dielac Grow Plus - Giải pháp giúp hàng triệu trẻ dưới 5 tuổi thoát khỏi suy dinh dưỡng, thấp còi

Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu lâm sàng về “Hiệu quả của bổ sung Dielac Grow Plus lên tình trạng dinh dưỡng, vi chất, tiêu hóa & nhiễm khuẩn hô hấp của trẻ 2-5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại Tuyên Quang”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở nhóm can thiệp (có dùng Dielac Grow Plus), hiệu quả cải thiện rõ rệt tình trạng mắc bệnh và thời gian kéo dài của bệnh nhiễm khuẩn hô hấp và bệnh đường tiêu hóa đối với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, so với nhóm chứng (không dùng Dielac Grow Plus).

 Hàng triệu bà mẹ Việt tin dùng Vinamilk Dielac Grow Plus - Sản phẩm chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi - Ảnh 1

Đối với bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, số lượt mắc bệnh trung bình trong 9 tháng của nhóm trẻ không sử dụng Dielac Grow Plus là 6,16; trong khi nhóm trẻ sử dụng sản phẩm là 4,96. Thời gian kéo dài bệnh trung bình của nhóm không sử dụng là 5,19 và nhóm trẻ dùng Dielac Grow Plus là 2,88.

Thành quả của sự đột phá về nghiên cứu phát triển, không ngừng đổi mới cải tiến sản phẩm 

Phát triển trên nền tảng của dòng sữa bột Dielac Grow Plus vốn đã được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng, mới đây, Vinamilk tiếp tục tạo sự đột phá trong các dòng sản phẩm sữa phù hợp cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi với sản phẩm Dielac Grow Plus có tổ yến bổ dưỡng.

 Hàng triệu bà mẹ Việt tin dùng Vinamilk Dielac Grow Plus - Sản phẩm chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi - Ảnh 2

Vinamilk Dielac Grow Plus có Tổ Yến – dinh dưỡng phù hợp cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, giúp bé hấp thu tốt, tăng cân cao khỏe. Sản phẩm bổ sung những dưỡng chất chuyên biệt giúp hệ tiêu hóa của trẻ suy dinh dưỡng được khỏe mạnh, bao gồm: Lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12TM và Lactobacillus Rhamnosus, LGGTM, chất xơ hòa tan Inulin và FOS, đạm whey giàu alpha-lactalbumin, được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu và Mỹ.

Việc ra mắt sản phẩm có tính đột phá Dielac Grow Plus có tổ yến là bước tiếp nối ấn tượng của Vinamilk trong việc liên tục đem đến cho trẻ em Việt Nam các giải pháp dinh dưỡng ưu việt, tiên tiến của thế giới. Trong những năm gần đây, Vinamilk đã thực hiện nhiều chương trình hợp tác chiến lược với những tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu trên thế giới như Chris Hansen, Dupont, DSM… để ứng dụng các dưỡng chất tiên tiến vào sản phẩm, mang các giải pháp dinh dưỡng chuẩn quốc tế đến với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là cho trẻ em. 

 Hàng triệu bà mẹ Việt tin dùng Vinamilk Dielac Grow Plus - Sản phẩm chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi - Ảnh 3

Nhờ sự đầu tư không ngừng cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và liên tục cải tiến, cập nhật các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến nhất, trong tháng 6 vừa qua, Vinamilk đã được Kantar Worldpanel đánh giá là thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 8 năm liên tiếp trong báo cáo. "Dấu chân thương hiệu 2020" (Brand Footprint)(2). Hiện Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường về sữa bột trẻ em và cả sữa nước theo kết quả nghiên cứu thị trường của công ty Nielsen.(3)

Hàng triệu bà mẹ Việt tin dùng Vinamilk Dielac Grow Plus - Sản phẩm chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi - Ảnh 4


Dielac Grow Plus Mới với Tổ Yến bổ dưỡng chuyên dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi. Đặc biệt, bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn và đạm whey dễ hấp thu cùng chất xơ hòa tan, kết hợp 28 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao, bắt kịp đà tăng trưởng.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM.

Điện thoại CSKH: 1900 639 679

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BB-12TM và LGGTM là thương hiệu của Chr. Hansen A/S.
(1) Theo báo cáo nghiên cứu thị trường retail audit Nielsen trên toàn quốc ngành hàng sữa bột trẻ em. 
(2) Trong ngành hàng sữa và sản phẩm từ sữa – theo nghiên cứu Kantar / Brand Footprint từ 2013 đến 2020 – 4 thành phố chính Việt Nam và nông thôn Việt Nam.
(3) Theo báo cáo nghiên cứu thị trường retail audit Nielsen trên toàn quốc ngành hàng sữa bột trẻ em và sữa nước tính trên thị phần.
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