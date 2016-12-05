Các món chay ngon bổ dưỡng, dễ làm để đãi tiệc

Thực hiện

- Rau muống rửa làm, rửa sạch để ráo nước

- Nấm rơm gọt bỏ phần bẩn rửa qua, cắt miếng vừa ăn và ngâm trong nước muối loãng 15 phút thì vớt ra để ráo nước.

- Luộc chín tái rau muống, khi luộc cho vào nồi nước 1/2 muỗng cà-phê muối và luộc ngập mặt rau để rau được xanh. Muốn rau xanh được lâu khi vớt ra thì cho ngay rau vào chậu nước đá lạnh sau đó vớt ra để ráo nước.

- Bắc cháo cho dầu ăn vào đun sôi, cho nẩm rơm vào đảo sơ, cho thêm vào một ít nước tương rồi tắt bếp, múc ra bát để riêng ra.

- Cho rau muống đã luộc vào và đảo thật đều. Chú ý cho lửa thật lớn.

- Trút phần nấm rơm đã xào vào. Nêm nếm lại muối, bột ngọt hoặc bột nêm cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp.

Chỉ với những bước đơn giản và những nguyên liệu cơ bản bạn đã có được món rau muống xào nấm thơm phức của nấm dai giòn của rau sẽ làm hài long những khó tính trong gia đình bạn. Bạn hãy thêm món nay vào thực đơn vào mục nấu gì hôm nay của gia đình nhà mình nhé!

Món ăn chay ngon từ mỳ gói

Chắc ai cũng biết mỳ gói là món ăn ăn nhanh phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và đặc biệt là các bạn sinh viên. Nhưng bạn chỉ cần biến tấu đôi chút thì món mỳ gói sẽ trở thành một trong các món chay ngon miệng hấp dẫn vô cùng đấy nhé.

Nguyên liệu

Mỳ gói chay

Đậu hủ, nấm rơm, hành ngò, cà rốt, bông cải trắng, dầu ăn

Thực hiện

- Nguyên liệu mua về bạn gọt vỏ rửa sạch sẽ, nấm rơm thì chà thêm 1 chút muối để giảm bớt mùi của nấm

- Đậu hũ và mỳ căng cắt miếng nhỏ, chiên vàng đều là được.

- Cho nấm hương, súp lơ xanh, súp lơ trắng và cà rốt vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Khi các nguyện liệu vừa chín tới, nêm nếm hợp khẩu vị rồi cho ra đĩa.

- Nếu bạn là người thích ăn chay thì một điều chú ý khi luộc mì mà bạn nên cho thêm vào tài liệu các món chay ngon của mình đó là khi luộc mì chú ý trung qua nước sối cho mềm, rồi xả lại bằng nước lạnh để sợi mì được dai và cho 1 tí dầu vào chảo rùi cho mì vào xào sơ để sợ mì hơi khô lại.

- Cho mì xào chay ra đĩa, bày rau – nấm xào, đậu hũ – mỳ căng kèm với vài cọng ngò cho bắt mắt

- Thế là bạn đã có món ăn chay ngon lạ miệng với nhưng sợi dai giòn kết hợp với rau củ quả sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn.

Cho ra đĩa và trang trí, rải lên đậu phộng ra hoặc mè để tăng sự hấp dẫn của món ăn. Món này khi ăn vừa ngọt, thơm, bùi, là một trong các món chay ngon đãi tiệc mà các gia đình hay dùng.

Cách làm sườn chay nấu đậu

Hầu hết các món chay đều dễ nấu và nguyên liệu cũng dễ kiếm, với món sườn chay nấu đậu cũng không ngoại lệ, cũng là một trong các món chay ngon dễ nấu, chỉ với vài bước đơn giản là đã có một món chay ngon đúng vị.

Nguyên liêu

Sườn chay: 100g

Đậu trắng: 100g

Đậu bi: 50g

Cà rốt: 1 củ

Nước dừa tươi: 1 quả

Tàu hũ ky: 1 miếng

Hành boaro, ngò dí, ớt sừng

Muối, tiêu, dầu ăn, dầu điều, thuốc muối, bột năng, xốt cà hộp, nước tương, bột ngọt. :

Thực hiện

Với món này có khá nhiều nguyên liệu nhưng bạn đừng nghĩ món này khó làm, món này cũng là một trong các món chay ngon và dễ làm.

- Đậu trắng đậu bi rửa sạch cho vào nồi luộc chín. Mẹo nấu ăn để cho đậu trắng và đậu bi mau mềm và giữ được màu xanh thì trong nước cho 1 ít muối được màu , vớt ra rửa sạch, để ráo rồi bỏ sạch vỏ đậu trắng.

- Cà rốt gọt vỏ rửa sạch cắt miếng tỉa hoa, ngò rí rửa sạch, để ráo nước.

- Hành boaro rửa sạch chia làm 2 phần, 1 nửa cắt khúc 1cm, phần còn lại băm nhỏ phi thơm với dầu.

- Làm hỗn hợp bột năng gồm 1 thìa bột năng và 2 thìa nước đánh đều.

- Tàu hũ ky đem chiên giòn vàng đều các cạnh.

- Sườn chay ngâm trong nước lạnh cho mềm rồi đem ướp với hỗn hợp hành boaro phi, nước tương, bột ngọt và để chừng 10 - 15p cho thấm gia vị.

- Phần hành boaro cắt khúc đem phi thơm, cho sườn chay và 2 thìa xốt cà hộp vào đảo đều thật đều.

- Đợi khi sườn săn, cho cà rốt, đậu trắng, đậu bi, nước dừa vào nấu chín. Nêm muối , dầu điều và nước bột năng vào khuấy đều cho nước xốt sánh lại, nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình.

- Khi ăn múc sườn chay nấu đậu ra bát rắc thêm tiêu và ngò rí lên trên cho thơm và đẹp mắt và hấp dẫn.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm cac mon chay ngon khác như: Nem nấm chay, đậu phụ lá lốt để cho mâm cơm chay gia đình bạn trở lên hấp dẫn hơn nhé!

Phụ nữ và gia đình chúc các bạn thành công và ngon miệng!