Bún ngon, dễ ăn nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này, thèm đến mấy cũng không nên ăn

Xương chắc khỏe hơn: Bên cạnh sắt, bún gạo còn sở hữu các khoáng chất có lợi khác như canxi. Việc hấp thụ canxi sẽ giúp cải thiện sức khỏe của xương và cũng làm giảm nguy cơ loãng xương. Vì vậy, hãy thường xuyên ăn bún gạo để thúc đẩy xương khỏe mạnh hơn.

Hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường: Bệnh tiểu đường là do tăng lượng đường trong máu. Bún gạo có chỉ số đường huyết thấp có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

3 nhóm người không nên ăn bún

Bị viêm dạ dày

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị Ban ngày Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, bún là nhóm thức ăn không thích hợp với những người có vấn đề ở đường tiêu hóa, vì bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng một ngày để bột nở ra.

Trong thời gian này tinh bột sẽ lên men, vì thế khi ăn người bệnh dễ bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Do vậy, những người bị viêm dạ dày hoặc hội chứng dạ dày tá tràng nên hạn chế ăn.

Bị bệnh không nên ăn bún

Theo bác sĩ Vũ, khi bị bệnh, bị sốt, thấy không khỏe trong người cũng không nên ăn bún, vì lúc này cơ thể mệt mỏi, tiêu hóa không tốt như ngày thường. Ngoài tinh bột gạo là thành phần chính làm bún, nhà sản xuất còn có thể thêm các phụ gia có thể không an toàn như bột huỳnh quang để làm sáng, chất tẩy để làm trắng, hàn the tạo độ dai và bảo quản lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em và phụ nữ có thai

Do e ngại các hóa chất trong bún mà trẻ em và phụ nữ có thai cũng nên thận trọng. Tuy nhiên nếu nguồn bún sạch, an toàn, hoặc gia đình có thể tự làm bún thì vẫn yên tâm ăn. Khi ăn bún nên lựa chọn những nơi bán hàng uy tín, chất lượng.

Ăn bún thế nào cho an toàn

Bún là thực phẩm làm từ gạo trắng, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như bún mọc, bún xào, bún trộn. Tuy nhiên, món bún cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo cách làm truyền thống, người sản xuất ngâm gạo từ 48-72 giờ sau đó đi xay tách nước. Hỗn hợp này cho vào máy ép sợi rồi chần qua nước nóng để bún không dính, nát.

Cách làm truyền thống cầu kỳ mất thời gian, bún có mùi chua, dễ nát, dễ hỏng và sợi màu trắng đục hoặc tối màu. Gần đây, người ta làm bún bằng máy móc. Một số người còn cho thêm các chất bảo quản như chứa chất huỳnh quang hay hóa chất bảo quản sẽ có màu trắng trong, sáng và sợi bún có độ bóng mẩy.

Ảnh minh họa: Internet

Bún chứa hàn the, sợi bún dai giòn hơn, khó đứt gãy. Bún không chứa hàn the, sợi hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào có cảm giác hơi dính, nhuyễn. Bún không sử dụng hàn the và hóa chất mua về để hơi lâu hoặc qua ngày sẽ bị chua và ôi thiu. Những loại bún để 2-3 ngày chưa ôi thiu, khi nhai trong miệng không có mùi vị là loại sử dụng hàn the và hóa chất quá liều lượng.

Chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng hơn với các sản phẩm bún, bánh tươi có màu trắng và độ bóng hơn dưới ánh sáng. Khi mua bún, người tiêu dùng nên dùng đèn cực tím như đèn soi tiền chiếu vào, nếu thấy bún phát sáng thì có nhiễm chất huỳnh quang.

Riêng để thử hàn the, người tiêu dùng có thể dùng que thử được bán sẵn hoặc dùng bột nghệ cho vào, nếu thấy bún chuyển sang màu xám thì trong đó có chứa hàn the.

Bên cạnh đó, bạn nên ăn bún còn tươi, không ăn loại để qua đêm có mùi chua, nhớt. Nhai kỹ trong khi ăn vì bún khó tiêu hơn cơm. Bạn không sử dụng bún quá trắng, dai, trong vì có thể đã được cho hóa chất. Một tuần, bạn chỉ nên ăn 1 bữa bún đổi khẩu vị.