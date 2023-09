Ăn mít thường xuyên và tác dụng tốt đến sức khỏe thế nào

Mít là loại trái cây giàu năng lượng và tốt cho tiêu hóa mà bạn có thể ăn chín hoặc ăn sống. Nó có khá nhiều vitamin A và C, sắt, kali, đồng, canxi, niacin, thiamine, riboflavin… vv. Mít cực tốt cho sức khỏe .

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho hay, đây là những quan niệm sai lầm. Mít sẽ giúp giảm cân nếu bạn biết cách sử dụng hợp lí. Vì mít giàu chất xơ và không có chất béo, do đó ăn mít sẽ làm bạn có cảm giác mau no, lâu đói. Vì thế mít chẳng những không gây tăng cân mà còn giúp bạn giảm cân nếu ăn với số lượng hợp lí. Đó là lí do khá nhiều chị em áp dụng chế độ giảm cân bằng loại trái cây này.

Về việc ăn mít gây khó tiêu, mụn nhọt, các chuyên gia dinh dưỡng cũng bác bỏ quan điểm này. Mít chứa nhiều chất xơ và vitamin C có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp đẩy nhanh quá trình thải loại chất thải khỏi cơ thể.

Theo các chuyên gia, những người có sức khỏe bình thường thì cứ thoải mái ăn mít vì nó chỉ gây khó tiêu với những ai có sức khỏe yếu, suy nhược, đồng thời nóng với những người có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt. Vì thế, đừng ngại ăn nhiều mít nếu bạn có sức khỏe tốt.

Sau đây là một số lợi ích tuyệt vời khác của mít mà bạn nên biết:

Cải thiện hệ miễn dịch

Nhờ vitamin C, mít sẽ giúp bạn an toàn trước vi khuẩn và những bệnh lây nhiễm bằng cách tăng cường và hỗ trợ hoạt động của các tế bào huyết trắng.

Ngừa ung thư

Mít bao gồm các dưỡng chất thực vật như ligna, saponin, và isoflavone. Những đặc tính này của mít cực kỳ quan trọng trong việc chống ung thư nhờ các hợp chất chống ung thư và chống lão hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ đặc tính chống ung nhọt, nó giúp bạn tránh được các vấn đề tiêu hóa. Mít giúp bạn chống táo bón.

Tăng năng lượng

Fructose và sucrose trong mít cung cấp cho bạn khá nhiều năng lượng mà không làm phân tán mức đường trong hệ thống.

Giảm huyết áp

Nhờ số lượng lớn kali trong mít, máu bạn sẽ được kiểm soát, giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Kiểm soát hen suyễn

Một số nghiên cứu chứng minh nếu bạn luộc rễ mít và chiết xuất của nó, bạn sẽ giảm được vấn đề hen suyễn.

Ngừa thiếu máu

Mít có thể giúp ích rất nhiều nếu bạn bị thiếu máu. Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới. Mít kích thích và cải thiện sự tuần hoàn máu và chữa thiếu máu.

Hỗ trợ tuyến giáp

Tuyến giáp cần đồng để làm việc tốt. Mít chứa khá nhiều đồng. Nó sẽ hỗ trợ hoạt động của tuyến giáp và các hormone sẽ được sản xuất dễ dàng. Bạn sẽ không cần tới thuốc nữa.

Xương chắc khỏe

Ai cũng biết xương cần canxi. Mít giàu magie, vốn rất hữu ích trong việc hấp thu canxi. Xương bạn sẽ khỏe hơn và chống lại được bệnh viêm khớp và loãng xương. Nếu mật độ xương của bạn thấp, bạn có thể dùng mít.

Ngừa lão hóa và giúp da đẹp

Mít giàu chất chống oxy hóa. Chúng giúp bạn giảm sự lão hóa, trong khi nước trong mít sẽ giúp da bạn dưỡng ẩm. Nó cũng giúp chống nếp nhăn.

Cải thiện thị lực

Mít cũng giàu vitamin A, giúp mắt bạn khỏe mạnh. Nó bảo vệ mắt bạn khỏi tia cực tím và bệnh đục thủy tinh thể.

Ngừa ung thư ruột kết

Nhờ các chất chống oxy hóa, bạn sẽ giảm rủi ro mắc ung thư ruột kết. Chất xơ trong mít sẽ ngừa táo bón.

Hỗ trợ thai phụ

Vitamin B (niacin) trong mít rất hữu ích cho thai phụ và những ai đang cho con bú, giúp kiểm soát hormone và tăng cường hệ miễn dịch.

Hạt mít cũng rất hữu ích

Nghiền hạt mít và trộn với mật ong và sữa để làm mặt nạ. Đắp lên mặt và để yên trong 30 phút, sau đó rửa mặt bằng nước. Dùng mặt nạ này thường xuyên và bạn sẽ có mặt nạ tẩy nếp nhăn tuyệt vời.

Nhiều lợi ích khác

Hãy ăn hạt mít khô giống snack. Ngoài ra, bạn có thể dùng mít sống cho nhiều công thức khác. Chúng là nguồn protein, khoáng chất và tinh bột tuyệt vời.

Kể từ bây giờ, đừng quên ăn mít mỗi ngày nhé!

