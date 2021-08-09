5 thực đơn ăn sáng từ ngũ cốc đẹp mắt, ngon miệng lại tràn đầy năng lượng cho cả ngày

Nếu bạn là người thích thêm nhiều vị trái cây vào bữa ăn sáng của mình, thì sản phẩm có thể là một lựa chọn đúng đắn cho bạn. Thực đơn chứa nam việt quất, goji berry, và nho đen, cùng với các loại ngũ cốc dinh dưỡng khác như yến mạch, lúa mạch, cơm mảnh, bột lúa mì, ...

Bữa sáng tiếp theo là sự kết hợp của sôcôla đen và yến mạch, cùng với sự bổ dưỡng của hạt chia, dưa hấu và hạt bí ngô-hỗn hợp ngũ cốc ăn sáng này tạo nên sự cân bằng phù hợp giữa sức khỏe và khẩu vị.

Bữa sáng với bột ngô và yến mạch- gói bữa sáng bổ dưỡng này thật hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới của bạn. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp cho bạn chất sắt, vitamin B và chất xơ, giúp bạn dễ tiêu hóa và cân bằng năng lượng.

Kiểu ăn sáng với ngũ cốc lành mạnh khác, sản phẩm này được làm từ năm loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng - lúa mì, ngô, gạo, lúa mạch và yến mạch, cùng với một số loại trái cây ngon như nam việt quất, đu đủ, nho khô và các sản phẩm khác. Nó cũng được làm giàu với các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B, vitamin C và hơn thế nữa.

Hỗn hợp ngũ cốc nguyên hạt, nho khô, hạt đậu và các loại hạt khác, gói ngũ cốc này tạo nên một món ăn giòn tan và và khẩu vị hài hòa. Trộn nó với sữa chua, cùng với các loại trái cây yêu thích của bạn và thưởng thức ngon lành!

https://newsazi.com/5-delicious-breakfast-cereal-options-for-a-healthy-breakfast/