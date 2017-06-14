'Yêu' dưới nước, những nguy cơ không thể không biết

Mọi người đều phải công nhận rằng quan hệ dưới nước có thể đạt được hưng phấn nhanh hơn vì không phải mất thời gian cho màn dạo đầu và việc thay đổi từ môi trường khô ráo sang ẩm ướt đem lại cho cả hai nhiều cảm xúc mới lạ. Nhưng đồng thời kiểu quan hệ này cũng mang lại rất nhiều rắc rối trong việc "hành sự" cũng như ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của cả hai.

Trong môi trường nước có lực cản và nổi, vì vậy khi "cậu nhỏ" xâm nhập vào bên trong đối tác sẽ gặp nhiều cản trở từ nhiều phía. Do những cản trở đó nên việc lực chọn tư thế phù hợp và thuận tiện khi "giao ban" cũng là một vấn đề nan giải cho các cặp đôi.

Khi các đôi yêu nhau "hành sự" ở một không gian không đủ rộng và chật chội như bồn tắm, cả hai có thể sẽ có cảm giác không thoải mái đồng thời dễ bị thương do va chạm trong lúc thay đổi tư thế.

Phụ nữ thấy đau khi quan hệ

Mọi người đều có sai lầm khi nghĩ việc quan hệ trong nước sẽ làm "cô bé" thêm ẩm ướt và khiến việc "yêu" dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, nước sẽ làm trôi đi hết dịch nhầy ở vùng kín của các nàng, điều này làm cho những lần di chuyển của các chàng không khiến chị em thoải mái mà ngược lại có cảm giác đau rát, khó chịu.

Đặc biệt, cảm giác đau khi "ân ái" sẽ xuất hiện rõ rệt khi các đôi quan hệ ở dưới biển. Bởi vì trong nước biển có chứa muối, gây ra tình trạng khô hạn tạm thời ở "cô bé", khiến "chuyện ấy" gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, trong nước biển có nhiều vi khuẩn có thể "lạc trôi" vào vùng kín của các chị em khi đang "hành sự", gây ra các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Dễ viêm nhiễm vùng kín

Nước làm trôi đi chất bôi trơn tự nhiên của cơ thể, tạo ra ma sát nhiều hơn, làm tăng tổn thương bên trong "cô bé". Ngoài ra, chất dịch nhầy của cơ thể tiết ra còn là một hàng rào chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Việc mất đi chất bôi trơn tự nhiên, là cơ hội cho các loại vi khuẩn, virut tấn công vào "cô bé" một cách dễ dàng.

Vô hiệu hóa "áo mưa"

Những hóa chất trong hồ bơi (như clo) và bồn tắm có khả năng làm "áo mưa" bị thủng. Các loại bao cao su làm từ nhựa latex có khả năng ngăn ngừa hiệu quả quá trình thụ thai và các bệnh lây qua đường tình dục. Song, những tác dụng này có thể bị vô hiệu hóa khi "yêu" dưới nước vì bao rất dễ bị tuột.

Tốt nhất, các cặp đôi nên tắm thoải mái trong hồ bơi, thư giãn trong bồn tắm nước nóng hay thả mình trên bãi biển đầy nắng gió. Sau đó, hãy đến một nơi thoải mái, thích hợp và an toàn cho "chuyện ấy" thay vì mạo hiểm "hành sự" dưới nước.