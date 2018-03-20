Vợ nhất định phải biết những chiêu ‘dụ dỗ’ này để chồng bồn chồn không yên!

Đây là những “tuyệt chiêu” đầy “dụ dỗ” vợ nào cũng phải biết để có những cuộc yêu khiến chồng cả đời không thể phản bội vợ!

Tình dục là điều không thể thiếu trong hôn nhân. Đây không hẳn chỉ là nhu cầu, là điều cần thiết của những cặp đôi, nó còn là dư vị thăng hoa khi cảm xúc vợ chồng ngày một gắn kết. Nhưng để giữ lửa cho cuộc yêu, nhất là với những cặp vợ chồng lâu năm, không hề là chuyện đơn giản. Để cả hai có thể tận hưởng cuộc yêu trọn vẹn nhất, vợ phải biết cách “dụ dỗ” chồng. Thật ra, cũng không cần phải làm điều gì quá cầu kì, vợ chỉ cần nhớ thật kỹ những “tuyệt chiêu” sau đây. Mặc trang phục khêu gợi Nếu trong tủ quần áo của bạn chỉ có những bộ “kín cổng cao tường” quá quen thuộc thì đã đến lúc bạn nên làm mới chính mình. Bạn nên có những bộ đồ ngủ nóng bỏng và khêu gợi, vì đây luôn là vũ khí khiến đàn ông nào cũng phải đầu hàng. Rõ ràng, dù đã cưới nhau bao lâu, chỉ cần bạn thay đổi thế này thì không người đàn ông nào có thể rời mắt được. Nếu có điều kiện, bạn cũng nên có những bộ đồ lót gợi cảm. Đây không chỉ là cách khiến bạn tự tin hơn mà còn để lại ấn tượng mới mẻ trong mắt chồng.

Dù đã cưới nhau bao lâu, chỉ cần bạn thay đổi thế này thì không người đàn ông nào có thể rời mắt được - Ảnh minh họa: Internet Đừng quên những cử chỉ thân mật Nhiều cặp vợ chồng khi ở cạnh nhau quá lâu lại quên đi sự cần thiết của những hành động gần gũi dành cho nhau. Đừng quên những chiếc hôn bất chợt hay cái ôm khi chồng không ngờ tới. Những cử chỉ đầy thân mật thế này luôn tạo hứng thú với đàn ông. Vì vậy, đừng khi nào e ngại khi thể hiện những cử chỉ này với người đàn ông của bạn. Và nếu chồng không hề “xi nhê” gì với những hành động này, vợ hãy thử “dụ dỗ” chồng bằng cách massage hay vuốt ve nhẹ nhàng. Ngợi khen chồng Đàn ông luôn thích lắng nghe những lời khen, nhất là ở chốn phòng the. Những lời ngợi khen từ vợ luôn có thể vuốt ve bản lĩnh đàn ông của đàn ông khi trên giường. Hãy khen những ưu điểm của chồng, như thân hình đầy quyến rũ, hay ánh mắt mãnh liệt của chồng sẽ khiến chồng vừa hãnh diện, vừa rất hạnh phúc. Từ cảm giác hứng thú thoải mái này sẽ càng khiến cuộc yêu của cả hai mỹ mãn hơn, càng tạo cảm giác đầy hào hứng về sau.

Đàn ông luôn thích lắng nghe những lời khen, nhất là ở chốn phòng the - Ảnh minh họa: Internet Làm mới không gian riêng Không gian riêng tư cũng ảnh hưởng không ít đến cuộc yêu của vợ chồng. Một không gian ấm áp, lãng mạn sẽ càng tạo cảm xúc cho cả hai. Hãy thử chuẩn bị một bữa tối thật ngon lành, chọn một bài nhạc thật nhẹ nhàng để tạo không khí. Vợ cũng có thể chuẩn bị những ngọn nến, cho thêm một ít tinh dầu. Không gian lãng mạn lôi cuốn thế này, cùng một người phụ nữ trước mặt, không người đàn ông nào có thể chối từ được! Không gian riêng tư cũng ảnh hưởng không ít đến cuộc yêu của vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet Cùng chồng xem một bộ phim tình cảm Những đoạn phim với hình ảnh tình cảm, âu yếm luôn khơi gợi cảm xúc và khao khát ở vợ chồng. Đây cũng là cách nhiều người vợ sử dụng để “dụ dỗ” chồng. Chỉ cần cả hai dành một buổi tối cùng nhau, xem một phim tình cảm cũng đủ gợi tình cảm và kéo nhau vào một cuộc yêu đầy cảm xúc. Đây sẽ là một tuyệt chiêu đủ sức kích thích với đàn ông. Dù vậy, vợ nên chọn bộ phim phù hợp, đừng chọn phim có cái cái buồn, dễ khiến tâm trạng của cả hai trở nên tiêu cực.

Khi phụ nữ biết buông bỏ sẽ thấy còn rất nhiều đàn ông tử tế Chỉ khi phụ nữ buông bỏ người đàn ông không tôn trọng và đối đãi thật lòng với mình, cô ấy mới nhận ra còn có rất nhiều người đàn ông tử tế và trưởng thành đang chờ đợi sau lưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-nhat-dinh-phai-biet-nhung-chieu-du-do-nay-de-chong-bon-chon-khong-yen-275548.html