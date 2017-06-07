Những câu nói đùa tuyệt đối cấm ở chốn phòng the

Chuyện vợ chồng 07/06/2017 11:49

Những lời nói đùa sau đây, các nàng tuyệt đối không nên sử dụng khi "yêu" vì sẽ khiến các chàng mất hứng ngay lập tức.

Khi làm “chuyện ấy”, ai cũng mong đợi có những giây phút tuyệt vời và thăng hoa. Có rất nhiều yếu tố tác động đến "cuộc vui" dù chỉ đơn giản như một lời nói. Tuy nhiên, đôi khi các nàng quá vô tư đưa ra những lời nói đùa khiến đối phương tổn thương và không còn tâm trạng cho việc "yêu".

Dưới đây là những câu nói tuyệt đối cấm ở chốn phòng the mà các nàng nên tránh.

Chê bai "cậu bé" của chàng

Đàn ông thường có nỗi ám ảnh rất lớn về kích cỡ của "cậu bé". Do đó, việc các nàng nói đùa, trêu chọc về kích thước của "cậu nhỏ" sẽ ngay lập túc chạm đến lòng tự ái của các đấng mày râu và khiến họ không còn hứng thú về "chuyện ấy".

Những câu nói đùa tuyệt đối cấm ở chốn phòng the - Ảnh 1
Cũng như phụ nữ có niềm kiêu hãnh về kích cỡ vòng 1, đàn ông cũng có sự tự hào về kích thước "cậu nhỏ" - Ảnh: Internet

Người anh thật bốc mùi

Khác với phụ nữ, các chàng trai thường không quá quan tâm đến mùi cơ thể của bản thân dù là trong lúc ân ái. Dù rằng việc vệ sinh cơ thể sạch sẽ, thơm tho sẽ khiến "cuộc yêu" thăng hoa và giàu cảm xúc hơn, nhưng có nhiều trường hợp "yêu" chớp nhoáng khiến các chàng không kịp chuẩn bị.

Các nàng không nên thẳng thừng nói với chàng ngay phút giây cao trào mà có thể tế nhị nói với đối phương sau khi "yêu". Bạn có thể nói một cách khóe léo như: "Em thích mùi sữa tắm của anh" hay "Em thích hình ảnh của anh sau khi tắm", chắc chắn các chàng sẽ vui vẻ làm theo và ngầm hiểu bạn đang nhắc nhở về mùi cơ thể.

Em ngại lắm!

Phụ nữ thường sai lầm khi nghĩ việc tỏ ra ngây thơ về chuyện "chăn gối" sẽ khiến đối tác thích thú và tăng ham muốn. Nhưng, trong thực tế, các chàng hoàn toàn chán nản và không hứng thú với các nàng chỉ luôn thụ động, "há miệng chờ sung".

Đặc biệt, khi các nàng luôn nói đùa "em ngại lắm" trong các "cuộc yêu" sẽ khiến các chàng bối rối và chán nản không còn hứng thú trong "chuyện ấy" nữa.

Sao anh yếu thế!

Đây là câu nói tuyệt đối cấm khi quan hệ dù các nàng chỉ nói đùa. Đàn ông rất nhạy cảm trong những vấn đề liên quan đến "chuyện ấy", đặc biệt là bản lĩnh của các ông khi "lâm trận". Việc bị đối tác chê khả năng "yêu" ngay chốn phòng the sẽ khiến các chàng tổn thương nghiêm trọng và chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục "chuyện ấy" với các nàng.

Chừng nào anh "về đích"?

Có thể đây là một câu hỏi đầy quan tâm của phụ nữ dành cho người ấy, tuy nhiên các chàng lại không nghĩ như thế. Đối phương sẽ hiểu rằng bạn đang cảm thấy phiền phức và không hứng thú, chỉ muốn làm cho xong. Với suy nghĩ này, các chàng sẽ không thể lên "lên đỉnh" và chẳng còn hứng thú quan hệ nữa.

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