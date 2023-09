Người thứ ba: Không phải dạng vừa đâu

Chuyện ngoại tình không phải là chuyện hiếm, nó còn có xu hướng trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Và khi chuyện trong bóng tối bị vạch trần thì người trong cuộc cũng như người đứng ngoài cuộc đều bày tỏ thái độ bức xúc, nổi giận, trách móc, chì chiết... Đó là điều dễ hiểu, vì dẫu sao chuyện “ăn vụng” cũng là chuyện sai trái, cấm đoán.

Độc giả An Jery thẳng thắn chia sẻ: “Đừng đổ lội cho tình yêu, đừng vì tình yêu của mình mà làm khổ người khác. Nếu như mọt con người có ý thức, biết suy nghĩ thì khi biết người đó đã có gia đình, có con thì yên lặng mà rút lui chứ cứ bám mãi mà đỗ lỗi cho tình yêu. Chẳng lẽ gia đình đang yên lành của người ta không có tình yêu sao, có đấy bạn, tình yêu vợ chồng, yêu con cái... Đương nhiên trong cuộc sống sẽ có những lúc "say nắng" nhưng say rồi thì nên tỉnh và tỉnh đúng lúc. Chỉ có những người phụ nữ không biết suy nghĩ mới hành động như vậy. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu tại sao lại có những cuộc đánh ghen kinh khủng như tạt axit, rạch mặt.... tại mấy con mẹ đó mặt quá dày phải dùng tới biện pháp mạnh như vậy.”