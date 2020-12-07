Lý do lạnh người sau khi ‘ân ái’ với Hoàng đế, phi tần phải nằm im để thái giám làm điều này

Sau khi làm chuyện vợ chồng với hoàng đế, phi tần phải nằm im để thái giám ấn vào huyệt này trên mông và bụng để không phải mang thai rồng.

Thời nhà Thanh, có rất nhiều quy tắc ngầm trong hoàng cung không phải ai cũng biết. Đặc biệt chuyện chăn gối vợ chồng của hoàng đế là một đề tài bí ẩn khiến nhiều người tò mò, muốn khám phá. Hoàng đế lật thẻ bài để chọn phi tần thị tẩm - Ảnh minh họa: Internet Khi chọn phi tần thị tẩm, việc "lật thẻ bài" được diễn ra theo một quy trình. Tên của những phi tần được ghi lên một tấm gỗ, vua sẽ chọn ngẫu nhiên một tấm. Ai cũng nghĩ nữ nhân được vua chọn sẽ là người vô cùng may mắn, nhưng thực tế rất tàn khốc và đau đớn.

Sau khi được chọn, phi tần đó sẽ tắm rửa sạch sẽ bằng những hương liệu đặc biệt. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, họ được quấn chặt trong chăn và chờ được nâng đến phòng nhà vua. Trong thời gian này, vị phi tần đó không được tự ý di chuyển. Phi tần được quấn chăn đưa đến phòng của vua - Ảnh minh họa: Internet Khi đến tẩm cung, phi tần được đặt lên giường và phải đợi thái giám thông báo mới bắt đầu được làm chuyện vợ chồng. Kết thúc việc ân ái, vua sẽ không giữ phi tần đó qua đêm ở tẩm cung của mình. Sau đó thái giám sẽ đến hỏi nhỏ vua rằng “lưu hay không lưu”. Điều này đồng nghĩa với 2 việc. Một là nhà vua có muốn phi tần đó ở lại tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi hay không? Hai là có muốn lưu lại thai rồng hay không?

Nếu hoàng đế nói không, thái giám sẽ ấn vào huyệt trên mông của phi tần để không phải mang thai. Chưa hết, thái giám còn xoa bóp bụng, vừa xoa vừa ấn thật mạnh vào những huyệt trên bụng, khiến cho tinh dịch của vua chảy ra ngoài. Trong quá trình này, có rất nhiều phi tần bị lạm dụng nhưng vẫn không dám phản kháng. Vì nếu xúc phạm thái giám, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cơ hội được thị tẩm cũng sẽ giảm đi. Cơ hội gặp mặt và mang thai rồng càng thấp. Trong trường hợp nhà vua nói muốn giữ lại, thái giám sẽ lấy bút giấy ghi chép chi tiết. Chẳng hạn như ngày tháng năm, giờ nào, hoàng đế sủng hạnh phi tần nào để sau này đối chiếu. Sau khi ân ái, thái giám sẽ hành động theo lệnh vua - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều phi tần vì muốn có cơ hội được thị tẩm, mang thai rồng nên đã nhiều lần đến tìm thái giám để đàm phán. Họ bất chấp việc bị lạm dụng để đổi lại cơ hội sủng ái của nhà vua.

Ngay đêm tân hôn tôi đã phải thức trắng, nhưng vừa nói nguyên nhân thì vợ chồng cãi nhau và vợ đòi phân phòng ngủ riêng Khi tôi yêu Th, tôi cũng nói cho Th biết chuyện tôi sợ tối nhưng Th chẳng lưu tâm. Vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười ngay trong ngày đầu về chung sống với nhau.

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