'Chuyện ấy': Phụ nữ trung niên có 5 bí quyết sau chồng mãi 'yêu' nồng nhiệt

Chuyện vợ chồng 25/05/2017 21:36

Khi tuổi càng cao, thể lực và tâm sinh lý của con người thay đổi thì chuyện vợ chồng ở tuổi trung niên cũng thay đổi rõ rệt. Vì vậy, đừng bỏ qua 5 bí quyết thắp lửa "yêu" cho cả hai được chia sẻ trong bài viết sau.

Tuổi trung niên là từ khoảng 45 - 60 tuổi. Đây là tuổi có thay đổi nhiều về tâm sinh lý về cuộc sống cũng như tình dục. Do đó, để giữ được lửa "yêu", phụ nữ cần biết những bí quyết sau.

'Chuyện ấy': Phụ nữ trung niên có 5 bí quyết sau chồng mãi 'yêu' nồng nhiệt - Ảnh 1
Có những bí quyết giúp phụ nữ luôn giữ được lửa "yêu" dù ở tuổi trung niên - Ảnh: Internet

1. Bồi đắp trí tưởng tượng về tình yêu

Tưởng tượng thú vị hay kích thích về chuyện "chăn gối" có thể giúp cho bạn giữ được niềm hứng khởi để “yêu” chồng mình hơn. Bạn có thể cho trí tưởng tượng đi xa hơn bằng cách đọc các câu chuyện tình ái hoặc nhớ lại những khoảnh khắc yêu thương đặc biệt của cả hai.

2. "Yêu" đều đặn

Ở độ tuổi này, việc “lên đỉnh” khó hơn, tuy nhiên các cặp đôi cũng nên duy trì việc tận hưởng những phút giây "yêu". Vì vậy, nhịp độ yêu nên duy trì đều đặn ít nhất 2 lần/tuần. Hoạt động tình dục được duy trì giúp cho sợi dây tình cảm của cả hai được siết chặt thêm.

3. Tự tin với chính mình

Phụ nữ khi đến tuổi trung niên sẽ luôn lo lắng rằng mình không còn hấp dẫn và chồng sẽ thèm "phở". Trong thực tế, nguyên nhân chính mà hầu hết các ông chồng đi “ăn chả” là do không được thỏa mãn về nhu cầu tình dục.

Những người vợ thể hiện việc muốn "yêu" và chủ động trong chuyện vợ chồng thường có sức hấp dẫn rất nhiều. Họ mang đến cho nửa kia của mình cảm giác được tin tưởng và khiến cho “khả năng đàn ông” của các ông chồng tăng lên gấp bội. 

Vì vậy, các bà vợ phải tự tin vào bản thân và "yêu" chồng cuồng nhiệt như lúc trẻ, điều ấy sẽ khiến các ông say đắm và tình cảm cả hai luôn mặn nồng.

4. Đổi giờ "yêu"

Thông thường, các cặp đôi "lâm trận" vào buổi tối. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu cho thấy buổi sáng, đặc biệt lúc 5 giờ là thời điểm các ông chồng hăng hái nhất. Lý do là hoóc-môn testosterone tăng cao sau một đêm ngon giấc.

Quan hệ vợ chồng trong lúc này thường khiến cả hai "yêu" bền bỉ hơn và đều cảm thấy hài lòng.

5. Điểm "nóng" trên cơ thể chàng

Ngoài "cậu nhỏ", ở nam giới cũng có một số điểm khiến các ông chồng ngất ngây mà các bà vợ nên lưu ý khi "yêu".

- Môi: đây là điểm nhạy cảm của cả nam và nữ. Bạn hãy chủ động với một nụ hôn say đắm và chắc chắn chàng sẽ ngất ngây.

- Vùng sau gáy: một cái hôn nhè nhẹ, có phần “vuốt ve” vùng gáy chàng sẽ khiến cho chàng không thể kiềm chế được.

- Ngực: đàn ông thích được hôn vào ngực và dễ dàng phấn khích khi được hôn vào vùng nhạy cảm này.

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