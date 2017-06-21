6 điều nam giới ao ước khi 'yêu' nhưng ngại nói

Nam giới có những khao khát thầm kín mà họ ngại nói ra với đối tác. Vì thế các chị em nên tìm hiểu những mong muốn sau đây để trở thành người phụ nữ tâm lý và khiến các chàng yêu mãi không thôi.

Nếu chàng luôn là người khởi xướng “chuyện ấy” thì chắc chắn chàng sẽ thắc mắc: Tại sao cô ấy không bao giờ đòi hỏi nhỉ? Cô ấy đã không còn thích mình nữa?... Thực tế đã chứng minh rằng, hầu hết đàn ông đều thích người ấy của mình mở màn “chuyện yêu” trước.

Lần cuối cùng bạn khởi xướng “chuyện ấy” là khi nào? Có thể phụ nữ không quan tâm đến điều đó, nhưng chàng của bạn thì lại có suy nghĩ khác đấy!

Sự chủ động quan hệ là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của các nàng dành cho người đàn ông của mình thật mãnh liệt và mong muốn được cùng chàng "ân ái" đến chừng nào. Phụ nữ hãy xóa bỏ sự nhút nhát của bản thân để yêu và được yêu nhiều hơn nữa nhé!

Tự tin thay đổi

Đàn ông thích phụ nữ cởi mở và tự tin trong "chuyện chăn gối", đồng thời sẵn sàng thử những tư thế mới mang lại cảm hứng cho cả hai. Tất nhiên, đối tác nam sẽ không ép buộc các nàng, nhưng bạn nên lắng nghe những mong muốn của chàng. Dù có thực hiện được hay không thì các đấng mày râu vẫn cảm thấy vui vẻ vì các nàng đã quan tâm đến suy nghĩ của mình.

Ngoài ra, việc cứ lặp đi lặp lại mãi những gì mà cả hai đã thuộc lòng sẽ giết chết cuộc sống chăn gối của các cặp đôi một cách âm thầm và nhanh chóng.

Tạo âm thanh chốn phòng the

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà (Hà Nội), có nhiều nam giới phàn nàn rằng đối tác của họ cứ nằm "im như thóc" khiến họ cảm thấy lo lắng vì không biết có làm các nàng thỏa mãn không.

Bác sĩ Dung cho biết, việc phụ nữ phát ra những âm thanh khe khẽ khi quan hệ là một chuyện bình thường và rất cần thiết cho chốn phòng the Những âm thanh nho nhỏ của các nàng sẽ kích thích đối tác rất nhiều, đặc biệt đàn ông rất không thích hoạt động "giường chiếu" trong không gian quá yên tĩnh.

Khám phá cơ thể chàng

Theo nhà tâm lý học Melodie Schaefer, Viện Tâm lý học tình dục Úc, phái mạnh cũng có khá nhiều vùng nhạy cảm chứ không phải chỉ có một nơi duy nhất như phụ nữ vẫn nghĩ là "cậu bé".

Tuy nhiên, các chàng thường có xu hướng ngại hướng dẫn cho đối tác bởi họ sợ các nàng sẽ tự ái. Vì thế, các đấng mày râu luôn ước ao người ấy có thể tự mình tìm hiểu được những vùng nhạy cảm khác của chàng.

Chị em phụ nữ có thể tìm hiểu một số khu vực nhạy cảm của đàn ông như: ngực, phía trong đùi, cổ... để tạo hưng phấn "yêu" cho các chàng và khiến "cuộc yêu" thêm phần nồng nhiệt.

Trao cho chàng những lời khen

Thực ra, đàn ông luôn lo lắng phụ nữ nghĩ gì về bộ dạng cũng như khả năng "hành sự" của mình có làm thỏa mãn các nàng không. Do đó, những lời khen sau khi kết thúc giây phút thăng hoa như một lời đánh giá về "kỹ năng chăn gối" của các chàng, khiến nam giới thêm tự tin và hưng phấn cho những lần "giao ban" tiếp theo.

Các nàng tự tin với cơ thể

Một trong những điều chàng thích nhất ở phụ nữ khi "yêu", chính là sự tự tin về cơ thể của bạn. Phụ nữ hãy thoải mái mặc những bộ đồ ngủ thật gợi cảm, điều này không chỉ làm tăng sức hấp dẫn của bạn, mà còn mang đến cho các chàng những cảm giác thật hứng khởi.